Congo-Kinshasa: Lisungi/Likouala - Le financement basé sur la performance jugé satisfaisant

Troisième composante de Lisungi, système des filets sociaux, le projet « Appui du système de santé du département de la Likouala pour ses indicateurs socio-sanitaires faibles » s'exécute normalement, à en croire la fiche synthèse de la mise en œuvre du financement ayant pour base la performance (FBP) dans le secteur de la santé. Le projet cible la population, surtout les indigents, autochtones et réfugiés.

Le FBP est mis en œuvre à la direction départementale des services et soins de santé de la Likouala, dans les districts sanitaires d'Impfondo et Enyellé-Bétou, les hôpitaux d'Impfondo et Bétou, les quatorze centres de santé (Epéna, Dongou, Liranga, Moungoungui, CM Elikia, Cabinet des soins infirmiers Divine, PS Mboua, Mombezélé, Boyelé, Enyellé, CMS Thanry, CMS Mokabi, CMS Moualé). Il concerne aussi la communauté représentée par les comités de santé pour les Centres de santé intégrés (CSI) et les comités de gestion pour les hôpitaux.

Les objectifs visés étant, entre autres, le renforcement des capacités opérationnelles de la direction départementale des soins et services de santé de la Likouala ainsi que des districts sanitaires d'Impfondo et d'Enyellé-Bétou ; la formation et le déploiement du personnel de santé dans les districts sanitaires d'Impfondo et d'Enyellé-Bétou ; l'élaboration et la mise en oeuvre dans ces districts sanitaires d'un programme de financement fondé sur la performance. A cela s'ajoute la mise en oeuvre en faveur de la population pauvre et vulnérable de la Likouala des mécanismes d'accès gratuit aux services de santé de qualité et de suivi de l'utilisation de ces services.

Ainsi, concernant le premier objectif relatif au renforcement des capacités opérationnelles, le projet a, à son actif, offert des outils informatiques aux bénéficiaires, recruté vingt agents de santé et doté des pharmacies des districts sanitaires en médicaments essentiels. Quant à l'objectif 2, le bilan à mi-parcours relève que trente-quatre personnels de santé et des COSA ont été formés sur la cogestion, ainsi que 18 sages-femmes sur les accouchements et le partogramme et quinze agents de santé sur le SNIS.

Le projet a également élaboré son document stratégique, son manuel d'exécution ainsi que des outils et supports d'information (quantité, qualité, grilles de performance ...). Il a aussi formé trente-quatre agents/acteurs FBP à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du département. S'agissant du dernier objectif relatif à l'élaboration des bottins, le projet a distribué des cartes d'indigence ; négocié des soins gratuits pour indigents, et des coûts des soins améliorés et abordables pour le reste de la population.

En effet, au troisième trimestre 2022, les formations sanitaires du district d'Enyellé-Bétou ont concédé peu d'écart (96), par rapport à T2 (217 écarts). Les FOSA du district d'Impfondo ont, quant à eux, enregistré plus d'écart au T3 (514 écarts) qu'au T2 (456 écarts). « Ces écarts dans le district d'Impfondo sont dus à la négligence du personnel, la mauvaise tenue des registres, au remplissage incomplet des Items, au manque d'adresse, aux surcharges des enregistrements », a synthétisé le projet, notant une « progression homogène de la qualité dans toutes les formations sanitaires du district sanitaire d'Impfondo.

Cinq FOSA sur huit ont atteint un score qualité d'au moins 50%. Toutefois, les efforts restent à fournir afin que ces scores progressent de mieux en mieux. Nous relevons que les scores de qualité des centres de santé du district sanitaire d'Enyellé-Bétou ont franchi le score de qualité de 50% au 3e trimestre 2022, et sont toutes en progrès », a-t-on noté.

Des témoignages

Un projet positivement salué par les bénéficiaires. « En cas de maladie, je conduis les enfants à l'hôpital. Une fois arrivée, on me pose la question de savoir si je perçois les allocations Lisungi. Si je réponds oui, ensuite on me prescrit une ordonnance que je présente au pharmacien de Lisungi qui nous donne des médicaments gratuitement », a expliqué Mpassi Ngandzo, un des bénéficiaires de Bétou.

Pour le coordonnateur du projet Lisungi, Alfred Constant Kiakouama, la mise en œuvre du volet « Appui du système de santé du département de la Likouala pour ses indicateurs socio-sanitaires faibles » fait suite aux nombreuses difficultés de ce département. « La recommandation du gouvernement, lorsqu'on négociait ce projet, était de soutenir les ménages bénéficiaires et aussi d'autres indigents en leur apportant un appui considérable dans le domaine de la santé et de l'éducation. D'où la mise en place du financement basé sur la performance dans le domaine de la santé dans ce département », a-t-il expliqué.

Pour le sous-préfet de Dongou, Frédéric Paco Bockandza, la gratuité des soins de santé est effective dans le département de la Likouala, plus précisément dans son district. « Les rapports que je reçois témoignent que cela se passe très bien puisque je n'ai encore rien reçu de contraire. Les ménages sont très soulagés pour cette aide bien réfléchie qui touche vraiment les besoins de la population », a-t-il témoigné.