Congo-Brazzaville: Fecofoot - Les nouveaux statuts et code électoral entrent en vigueur

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) dispose désormais de nouveaux statuts et code électoral. Les deux textes fondamentaux ont été adoptés au cours de son assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 15 avril à Brazzaville.

Ce changement fait suite à l'accord qui a été signé au cours de l'assemblée générale élective du 2 septembre 2022 entre le ministère des Sports, la Confédération africaine de football, la Fédération internationale de football association et la Fécofoot. La révision des statuts de la Fécofoot et du code électoral figuraient parmi les points essentiels. Ces deux textes, a assuré le représentant de la Fifa, répondent aux exigences de la Fédération en ce qui concerne la bonne gouvernance. « Toutes les recommandations de la Fifa ont été acceptées et encouragées par la Fécofoot. A la fin du processus le document a été communiqué au ministère des Sports » , a indiqué Ahmed Mohamed Harraz, le représentant de la FIfa

La grande différence par rapport aux anciens statuts se trouve au niveau de la limitation des mandats conformément aux statuts de la Fifa et de la CAF. Le nombre est fixé à trois mandats au maximum consécutifs ou non . Cette mesure garantit, selon la Fifa, une bonne stabilité de l'institution. « Nous pouvons avoir une bonne stabilité si c'est le même comité qui continue à travailler ensemble pour une longue période. Cela ne veut pas dire que les mêmes personnes seront en place pour très longtemps. Ce qui est l' un des principes de la bonne gouvernance. A la Fifa, on a adopté la même idée de trois mandats consécutifs » a-t-il ajouté.

Les autres membres y compris les vices présidents ne peuvent non plus siéger au comité exécutif pour plus de trois mandats consécutifs ou non. Tout mandat partiel compte pour un mandat complet. Les membres du comité exécutif ne doivent pas avoir plus de 70 ans et pas moins de 25 ans . Le président doit avoir été actif au moins 4 ans dans le football lors des six dernières années et les autres membres doivent avoir été actifs au moins 3 ans dans le football lors des cinq dernières années. Désormais, au minimum deux femmes doivent obligatoirement siéger au sein du comité exécutif.

Dans les nouveaux statuts, le secrétaire général devient le directeur général de la Fécofoot. Le principe des élections au poste du comité exécutif par liste a été reconduit . Chaque liste de candidats doit être soutenue par au moins cinq membres. Mais seulement, lors qu'il y a une seule liste en lice l'assemblée générale peut décider d'élire celle-ci à main levée. Le comité exécutif doit se réunir au moins une fois par mois. Il est composé de quatre vice-présidents et dix membres, soit quinze personnes.

« Au terme des travaux de l'assemblée générale ordinaire de la Fécofoot, consacrée à l'adoption des documents, un grand pas a été franchi dans une démarche constructive. Le ministère des Sports adresse ses vives félicitations aux participants et exprime toute sa gratitude au comité exécutif pour la bonne tenue des travaux. Mobilisons-nous davantage autour du football pour consolider les fondements de la gouvernance et du vivre-ensemble afin de préserver la paix et l'unité nationale », a déclaré Jean Robert Bindélé, directeur général des Sports

Le président de la Fécofoot a, quant à lui, rappelé que les qualifications des Diables rouges à la phase finale du Championnat d'Afrique des nations des Coupes d'Afriques des moins de 17, 20 et 23 ans sans oublier la participation du Congo à la phase finale du tournoi interscolaire ont hissé la Fécofoot parmi les meilleures fédérations continentales.

« Nous avons réussi à donner le meilleur de nous-mêmes en nous plaçant parmi les meilleures fédérations continentales, en qualifiant nos équipes du Chan, des U-17, U-20 , U-23 et à la phase finale du tournoi scolaire. Si aujourd'hui ces résultats paraissent encore anodins aux yeux de certains, croyez nous, les historiens compteront un jour ces performances qui sont un indice probant de la compétitivité de notre football », a souligné Jean Guy Blaise Mayolas. Et d'ajouter « Notre objectif majeur demeure la qualification pour la phase finale de la CAN de l'équipe fanion. Nous devons par conséquent faire preuve de beaucoup d'engagement et de détermination. Pour ce faire, nous jouerons notre partition jusqu'au bout, mais il faut dès à présent mettre tous les signaux au vert afin qu'il règne la sérénité entre les acteurs et les décideurs. Si tous nous fixons le même horizon rien ne nous sera impossible. »