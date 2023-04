Madagascar: Invasion acridienne - Impuissance des paysans devant le fléau

Les criquets sont en train de progresser notamment dans les parties sud et Ouest du pays, mettant les paysans dans la tourmente quant au devenir de leurs récoltes.

Les essaims de criquets sont le cauchemar des paysans actuellement dans les zones sud et ouest essentiellement. Dernièrement, la présence des criquets sur l'axe RN35 menant à Morondava était source de désarroi pour les agriculteurs, soucieux du devenir de leurs cultures et les récoltes attendues cette saison. En effet, les impacts de ces nuisibles sont synonymes d'anéantissement de plusieurs mois de travail. Les paysans sont impuissants face au fléau. « La saison culturale a été assez bonne et perdre la récolte de cette saison serait tout simplement une catastrophe financière pour les paysans déjà fortement éprouvés par l'inflation », craignent ceux de Miandrivazo où les criquets ont fait escale dans quelques zones cultivées de cette localité, dernièrement.

Formations

Les agriculteurs comptent alors sur les actions de riposte menées par les techniciens du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. Ce ministère a porté à la connaissance du public la semaine dernière les prochaines étapes dans la riposte, notamment le traitement par voie aérienne et l'amélioration de la remontée des informations sur la présence et les positions géographiques des essaims. Sur ce point précisément, le numéro vert 033 65 111 11 en partenariat avec l'opérateur de téléphonie Airtel, a été mis en place afin que les informations sur le terrain puissent être transmises en temps réel au niveau central. Des cartes SIM ont également été remises à des acteurs sur le terrain, afin de leur faciliter les transmissions d'information. Certains bénéficiaires de ces outils souhaitent bénéficier d'une formation sur le sujet, afin d'en optimiser l'usage.

Apiculteurs angoissés

De leur côté, les apiculteurs sont également dans la tourmente, craignant les impacts des traitements chimiques sur les activités apicoles. En effet, les aspersions terrestres et les traitements aériens usant des produits chimiques permettent, certes d'éliminer les criquets, mais les apiculteurs craignent qu'ils éliminent par la même occasion de nombreuses espèces d'insectes, dont les abeilles. De même, la contamination des milieux où évoluent les abeilles, les inquiète. La crainte des apiculteurs serait de voir leurs productions contenir des résidus de ces produits chimiques du fait de la contamination des lieux de butinage des abeilles. Des craintes sur lesquelles ils recherchent des informations et éclaircissements rassurants.