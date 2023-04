Afrique: Assemblées annuelles de la BAD - Focus sur le climat et la croissance verte à l'édition 2023

La 58e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la BAD (Banque africaine de développement) et la 49e Assemblée annuelle du FAD (Fonds africain de développement) se tiendront au mois de mai en Egypte. Les grandes orientations des politiques économiques et financières seront discutées durant ces rencontres.

« Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique ». Tel sera le thème des Assemblées annuelles du Groupe de la BAD (Banque africaine de développement) qui se tiendront à Charm el-Cheikh en Egypte, du 22 au 26 mai 2023. Cet évènement, toujours considéré comme la plus importante manifestation économique du continent africain, est l'occasion pour les gouverneurs du Groupe de la BAD de se réunir pour discuter des grands enjeux du continent africain.

En effet, le thème choisi offre aux gouverneurs du Groupe de la BAD, un cadre leur permettant de partager leurs expériences, en matière de mobilisation des financements du secteur privé national et international et d'exploitation du capital naturel, afin de combler le déficit de financement climatique et de promouvoir la transition vers la croissance verte en Afrique.

Si les tendances actuelles des flux de financement climatique reçus chaque année par l'Afrique se maintiennent, un déficit de financement climatique annuel pouvant atteindre 127,2 milliards USD subsistera jusqu'en 2030. L'Afrique pourrait ainsi perdre entre 2% et 12% de son PIB à l'horizon 2100, contre moins de 1% pour les États-Unis et d'autres pays industrialisés.

Stratégique

A noter que les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement se composent de réunions statutaires de ses gouverneurs - ministres des finances ou gouverneurs de banque centrale représentant les 81 pays membres - et d'évènements thématiques liés au savoir.

Parmi les participants figurent des chefs d'Etats, des responsables d'organismes de développement bilatéraux et multilatéraux, des universitaires de renom et des représentants d'organisations non gouvernementales, de la société civile et du secteur privé. Les participants auront l'occasion unique de débattre des politiques à mettre en oeuvre pour favoriser l'investissement et la transition écologique.

Les Assemblées annuelles du Groupe de la BAD sont également l'occasion pour l'Institution de faire le bilan des progrès réalisés au cours de l'année écoulée. C'est donc un moment crucial pour évaluer les politiques mises en oeuvre et déterminer les orientations pour l'année à venir. En somme, les assises de Charm el-Cheikh seront un moment important pour cette institution financière et pour l'ensemble des pays d'Afrique.