Burkina Faso: Trois groupes terroristes neutralisés dans le Centre-Nord et le Nord

Des frappes aériennes ont neutralisé trois groupes de terroristes dans le Centre-Nord et le Nord, alors que des voleurs de bétail ont été mis hors d'état de nuire par le détachement de Foutouri dans la région de l'Est, a appris l'AIB lundi, auprès de sources sécuritaires.

Les Forces combattantes continuent leurs missions de reconquête territoriale et de neutralisation des ennemis opposés à cette opération salvatrice. Ainsi, les vecteurs aériens sont allés à la recherche des terroristes qui ont mené récemment des attaques dans le Centre-Nord et le Nord.

Au moins, trois groupes armés ont été neutralisés et leur matériel détruit dans les zones de Namissiguima, Perkoa et Belehede, tandis que les opérations de traque se poursuivent. Lundi matin, des terroristes voleurs de bétail ont attaqué un village relevant de Foutouri dans la région de l'Est.

Le détachement militaire a riposté et malgré un accrochage dans sa progression, a réussi à neutraliser quelques assaillants et récupérer des moyens roulants. Rappelons que dimanche soir, des VDP en mission de reconnaissance près de Nouna ont neutralisé 12 terroristes et récupéré une quantité assez importante de logistique.

Nos interlocuteurs assurent que les opérations vont s'intensifier dans le cadre de l'opération reconquête. Les FDS et les VDP demandent aux égarés de sauver leurs vies, en déposant les armes.

Revers des terroristes à Kongoussi

Des témoins racontent

Dans leur projet de s'attaquer à la base militaire de Kongoussi, certains terroristes avançaient à pied, d'autres poussaient leurs motos pour ne pas se faire repérer. Mais peine perdue, les Forces combattantes veillaient au grain. La défaite a été cinglante pour les forces du mal.

Très tôt dimanche 16 avril 2023, des terroristes ont essayé une fois de plus d'attaquer la base militaire de Kongoussi. « Les tirs ont commencé autour de 4 h 40min avec des armes légères et se sont poursuivis avec des armes lourdes jusqu'à 5h40 », a indiqué un témoin à l'AIB. Selon une autre source bien introduite, les assaillants se sont répartis en trois groupes pour attaquer le camp militaire. Un premier groupe est venu de Nabeguian, un autre du côté est du camp et le dernier groupe venu vers la paroisse du Bâam.

Selon toujours les informations reçues par l'AIB, certains terroristes sont venus à pied et d'autres poussaient leurs engins pour ne pas se faire repérer. « Mais avec la vigilance des éléments des postes avancés et des VDP qui veillaient au grain, ils ont été surpris par la violence de la riposte. Ils ont été foudroyés par les combattants et certains étaient obligés de jeter leurs armes pour fuir », a précisé notre interlocuteur. Les Forces terrestres ont été appuyées par des vecteurs aériens dans les combats.

Une autre source a soutenu qu'au moins 40 engins et des armes ont été récupérés. Certains éléments ont même été rattrapés dans la ville de Kongoussi alors qu'ils tentaient de quitter la ville par des compagnies de transport ou de se dissimuler dans la population, après avoir abandonné armes et montures. Selon un communiqué de l'armée, une vingtaine de terroristes ont été neutralisés, trente motos récupérées, d'autres matériels détruits ou récupérés.

Malheureusement, on enregistre deux morts et deux blessés dans les rangs des FDS. En rappel, les groupes armés ont toujours fait pression sur le détachement militaire de Kongoussi depuis son implantation. En début mars 2023, une autre tentative avait été déjouée par les militaires et les VDP.