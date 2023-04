Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Avril 2023

Côte d'Ivoire : Nuit du destin 2023 - Les imams invitent Ouattara à se pencher sur la situation de la jeunesse

La communauté musulmane de Côte d'Ivoire rassemblée autour du président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire (Cosim), Cheick Aïma Ousmane Diakité a célébré Laylatoul-Qadr communément appelée la Nuit du destin dans la soirée du lundi 17 Avril au mardi 18 Avril 2023. La célébration officielle s'est déroulée dans la mosquée de la Riviera Golf en présence du Président de la République, Alassane Ouattara, des membres du gouvernement, des présidents d'institution et du Corps diplomatique. Dans l'ensemble les imams ont encouragé le Président Alassane Ouattara à se pencher sur la situation de la jeunesse ivoirienne pour l'édification d'une société forte. C'est le message qu'a porté le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire (Cosim).

Sénégal : Festival de Cannes 2023 - « Banel et Adama », un film sénégalais dans la sélection officielle

Le film »Banel et Adama » de la réalisatrice franco-sénégalaise Ramata Toulaye Sy a été retenu dans la sélection officielle de la 76e édition du festival de Cannes en France, prévue du 16 au 27 mai prochain. La liste des 16 films en compétition officielle a été dévoilée jeudi lors d'une conférence de presse animée par le délégué général du festival de Cannes, Thierry Frémaux, en présence de la nouvelle présidente du festival, Iris Knobloch. « Banel et Adama » est le premier film da la cinéaste sénégalaise. Il « est à la lisière de l'expérimentation » et « offre un cinéma tout à fait fort et singulier […] », a annoncé le délégué général du festival de Cannes, Thierry Frémaux. (Source : Aps)

Mali : Obsèques du père de Goita- Le Colonel Assimi GOÏTA reçoit un messager d Alassane OUATTARA

Le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Cùhef de l'État, a reçu ce lundi 17 avril 2023, M. Alatia HERMANN, le Chargé d'Affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali. Porteur d'un message de condoléances du Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane OUATTARA, au Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, Monsieur Alatia HERMANN a indiqué à sa sortie d'audience être venu au nom du chef de l'État ivoirien, sur instruction du ministre des Affaires Étrangères, renouveler sa compassion et ses sincères condoléances à son homologue du Mali suite au décès de son Père.« Nous étions aux cérémonies d'hommage et aux funérailles du défunt, mais le Président Ouattara a voulu que nous soyons là physiquement pour démontrer tout son attachement, tout son soutien au Président GOÏTA en ces moments extrêmement difficiles. ll s'agit d'un message de solidarité, et de fraternité entre nos deux pays » a déclaré, monsieur Alatia HERMANN, le chargé d'affaires de l'ambassade de la République de Côte au Mali. (Source : Abamako.com)

Burkina Faso : Programme des Nations unies pour le développement - Du matériel de plus de 121 millions F cfa au profit de trois régions

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), à travers les projets transfrontaliers Burkina Faso-Côte d'Ivoire, intitulés « Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits » et « Participation citoyenne et Cohésion sociale (PaCoS) », a remis des équipements et du matériel informatique aux bénéficiaires desdits projets. La valeur du don est estimée à plus de 121 millions F CFA. Face aux défis multi-formes auxquels fait face le Burkina Faso, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) entend accompagner les efforts du gouvernement conformément à ses priorités nationales. C'est dans cette perspective que l'organisation a offert des équipements et du matériel informatique, d'une valeur de plus de 121 millions F CFA à trois régions du pays. Il s'agit des régions des Cascades, du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins. (Source : aouaga.com)

Guinée : Coopération- Mamadi Doumbouya accueille Paul Kagamé…

Le président Rwandais, est arrivé le lundi 17 avril 2003, à Conakry. L'avion transportant Paul Kagamé a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry à 18h 45′. A sa descente d'avion en provenance de Bissau, il a été accueilli par le colonel Mamadi Doumbouya, a constaté sur place Africaguinee.com. Après le traditionnel cérémonial d'accueil, Mamadi Doumbouya et son hôte se sont ensuite dirigés dans la salle VIP où un entretien se tiendra hors des caméras, a-t-on appris sur place. Cette visite officielle du président s'étend sur deux jours. Elle a pour objectif, d'échanger notamment sur les questions bilatérales entre les deux pays. Conakry et Kigali vont explorer de nouvelles opportunités de coopération. Par ailleurs, l'hôte de Conakry sera aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya pour inaugurer l'échangeur de Kagbélen, dans la commune de Dubréka, ce mardi 18 avril 2023.

Soudan : Crise militaro-politique - La guerre entre les généraux a déjà tué une centaine de civils

Malgré les appels au cessez-le-feu, tirs et explosions secouent toujours Khartoum lundi matin, au troisième jour des combats entre les troupes des généraux Burhane et Daglo, les deux hommes forts du pays. Cela faisait des semaines que le conflit était latent entre les généraux Abdel Fattah al-Burhane et Mohamed Hamdane Daglo (dit Hemetti), qui ont évincé les civils du pouvoir lors du putsch d'octobre 2021, avant de se retourner l'un contre l'autre samedi matin. Depuis, les combats à l'arme lourde n'ont pas cessé, et l'armée de l'air vise régulièrement – même en plein Khartoum – les QG des Forces de soutien rapide (FSR). Ces ex-miliciens de la guerre du Darfour, devenus les supplétifs officiels de l'armée sont, eux, partout en treillis et en armes, luttant pied à pied pour prendre le contrôle des infrastructures militaires et politiques du pays. Pris sous ces feux croisés, les civils paient le prix fort : au moins 97 d'entre eux ont été tués, rapporte le syndicat officiel des médecins, 56 samedi et 41 dimanche, dont environ la moitié à Khartoum. Les morts côté combattants se comptent quant à eux par « dizaines », assurent les médecins, même si aucun des deux camps n'a annoncé de pertes. (Source : Jeune Afrique)

Tchad : Santé des armées - Adoption du projet de loi portant création d'une pharmacie centrale des armées

Ce projet de loi a été défendu par le ministre des Armées du Tchad, Daoud Yaya Brahim, devant les conseillers nationaux. C'était au cours de la plénière de ce lundi 17 avril 2023.Les députés ont examiné et adopté quelques projets de loi ce lundi. Il s'agit entre autres du projet de loi portant création d'un hôpital d'instruction des armées et le projet de loi portant la création d'une pharmacie centrale des armées. Le ministre Daoud Yaya Brahim explique que cette initiative vise à moderniser les infrastructures de l'armée. Ils entendent transformer l'hôpital de garnison en établissement public hospitalier. En plus de l'hôpital militaire de 100 à 200 lits, le ministre évoque la création de cinq centres de santé militaires supplémentaires, promesse du président de transition à la 13ème édition de la fête des Armées au mois de décembre 2021. (Source : Journal du Tchad)

Guinée équatoriale : Cybersécurité - Vers l'instauration d'un projet de loi sur la cybersécurité et la Cybercriminalité

Le ministère des Transports, des Postes et des Nouvelles Technologies se sont réunis mercredi 12 avril dans le cadre d'une réunion en vue de l'élaboration de cette loi.Crée une loi portant sur la sur la cybercriminalité en Guinée équatoriale devient alors nécessaire pour assurer la protection des équipements, des réseaux, des applications logicielles. , les systèmes critiques et les données contre les menaces numériques potentielles et la cyberdéfense dans l'environnement numérique. En effet, il était question au cours de cette rencontre d'apporter des éléments complets pour permettre l'élaboration de cette loi, donc son approbation sera un outil pour lutter contre criminalité en ligne et les menaces numériques qui s'observent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ainsi, il a été demandé aux différents participants d'envoyer leurs contributions pour la préparation d'un avant-projet complet qui servira à ajuster le texte final qui sera envoyé au gouvernement pour un traitement ultérieur au Parlement, qui se chargera de sa validation. (Source : Journal de Malabo)

Cameroun : Education nationale - Environ six millions d'élèves reprennent le chemin de l'école

Le lundi 17 avril 2023 marque le début du troisième trimestre de l'année scolaire 2022-2023 sur l'ensemble du territoire national. Après deux semaines d'interruption des enseignements, élèves et enseignants renouent avec les salles de classes. Dans la quasi-totalité des établissements scolaires ce lundi, les activités pédagogiques ont repris depuis la première heure de la matinée. Tandis que les enseignants travaillent à achever les programmes scolaires, les élèves bataillent pour finir en beauté, l'année scolaire entamée le 05 septembre 2022. (Source : Journal du Cameroun)

Une sélection de Bamba Moussa