Cote d'Ivoire: Célébration de la Nuit du destin 2023- La situation de la jeunesse ivoirienne exposée au Chef de l'Etat

La communauté musulmane de Côte d’Ivoire rassemblée autour du président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire (Cosim), Cheick Aïma Ousmane Diakité a célébré Laylatoul-Qadr communément appelée la Nuit du destin dans la soirée du lundi 17 avril au mardi 18 avril 2023. La célébration officielle s’est déroulée dans la mosquée de la Riviera Golf en présence du Président de la République, Alassane Ouattara, des membres du gouvernement, des présidents d’institution et du Corps diplomatique. Belle tribune pour les Imams, d’encourager le Président Alassane Ouattara à se pencher sur la situation de la jeunesse ivoirienne pour l’édification d’une société forte. C’est le message qu’a porté le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire (Cosim). Cette cérémonie religieuse a été retransmise en direct sur les antennes de la télévision nationale.

En phase avec la décision du Chef de l’Etat qui a décrété, l’année 2023, année de la jeunesse, le thème de l’édition 2023 de la nuit du destin s’est articulé autour du thème : « La place de la jeunesse dans la construction de la société : responsabilités, enjeux et défis ». Thème déroulé par l’Imam Abass Touré de la mosquée Riviera Palmeraie-Cocody. Le représentant de la grande mosquée de la Riviera, l’imam Cissé Sindou, a présenté le Conseil de l’Imamat de ladite mosquée, fortement rajeuni. Après quoi, il a au nom de ce conseil, prié le Tout Puissant pour qu’il donne une santé de fer au Président de la République pour conduire à bon port le navire Ivoire. Aussi a-t-il prié pour que Dieu accorde les grâces de ce mois béni de Ramadan qui vaut 1000 mois d’adoration soit environ 88 ans à la Côte d’Ivoire.

Il s’agit à travers ce thème de situer la responsabilité des jeunes au cours de cette année 2023 et la place qu’ils doivent prendre dans le cadre du développement, de la paix et de la stabilité du pays. Et surtout le sens et la portée de cettenuit évoqué dans le Coran, sourate 97. Nuit durant laquelle le ‘‘Coran est descendu dans sa totalité de la table gardée au ciel du monde puis dans l’âme du Prophète’’ selon la tradition prophétique : « Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Nous l’avons certes fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr. Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ? La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube », Sourate 97, Al-Qadr.

« Ce mois est le rendez-vous de la prise de conscience par excellence (...) Chaque année la célébration de cette nuit donne l’occasion au Cosim de traiter des thématiques en rapport avec la société », a indiqué l’Imam Abass Touré. A propos du choix de cette thématique, il a rappelé que depuis quelques années, la société ivoirienne est confrontée à plusieurs fléaux sociaux qui minent la jeunesse. Il s’agit, a-t-il souligné, de la débauche et de la dépravation des mœurs. Toute chose qui suscite l’amour du gain facile et de l’incivisme. « Si nous voulons construire une société émergente et équilibrée, il va falloir d’abord travailler à la construction d’une jeunesse responsable et consciente », a martelé le guide religieux. Avant de dire que la jeunesse est l’épine dorsale du développement de toute société, de toute nation et de l’humanité toute entière.

Selon l’imam Abass Touré, l’Islam accorde une importance capitale à la jeunesse dans la société. Il les considère, dira-t-il, comme un espoir de la nation et le moteur de son développement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’Islam a mis un point d’honneur sur le rôle et la responsabilité de la jeunesse dans la construction de la société. Et de citer le Verset 13 Sourate 18 : « Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur ; et Nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. » Il s’agit de l’histoire des jeunes gens de la caverne qui se sont engagés pour changer l’ordre spirituel et social de leur cité de l’époque. Aussi a-t-il ajouté que le Messager d’Allah enseigne que la période de la jeunesse est un bien incommensurable d’Allah. Les jeunes devront en profiter avant l’avènement de la vieillesse.

Malgré tout, a -t-il ajouté, la notion de la responsabilité doit être appréhendée sous différents angles. Il existe, en effet différents types de responsabilités. La responsabilité intellectuelle. C’est le devoir pour le jeune de s’instruire, de se former pour construire sa société. La responsabilité spirituelle et morale. C’est le devoir pour le jeune de pratiquer sa foi et d’adopter un comportement exemplaire dans la société. La responsabilité financière. Il s’agit à ce niveau pour le jeune d’exercer une activité licite génératrice de revenue pour gagner sa vie et participer au progrès de la société. En quatrième position, la responsabilité familiale incombe aux jeunes à travers le respect de leurs parents. Les jeunes devront renoncer à la débauche et à la dépravation des mœurs enfin de mener une vie stable.

Concernant la responsabilité sociétale, le guide religieux a indiqué que les jeunes ont le devoir d’être de bons citoyens en respectant les symboles de l’Etat et les règles de la vie sociale tout en renonçant à l’incivisme. Les jeunes, a insisté l’imam, ont la responsabilité d’être efficace face aux défis majeurs auxquels ils sont confrontés. Il s’agit, a cité pêle-mêle l'imam Touré, de l’amour aux gains faciles, le manque de repère, l’influence des médias et des réseaux sociaux. Après avoir salué la décision du Chef de l’Etat qui a décrété l’année 2023, année de la jeunesse, il a encouragé le gouvernement à promouvoir des programmes innovant de formation professionnelle, à travailler à faire la promotion de l’excellence et du travail bien accompli. Aussi a-t-il invité le gouvernement à encourager l’auto-emploi par l’entrepreunariat avec des mesures d’accompagnement. Enfin, l’imam Abass Touré a demandé au gouvernement d’accorder une place de choix à l’éducation civique, morale et citoyenne