Algérie: Mines - Entrée en service prochaine de plusieurs unités de transformation

ALGER — Le groupe Manadjim El-Djazair (Manal) a engagé la réalisation de plusieurs unités de transformation dans le cadre de la stratégie de valorisation des produits miniers dont certaines entrerons en services les prochains jours, a fait savoir lundi à Alger le président directeur général (PDG) du groupe, Mohamed Sakhr Harami.

Invité du Forum de la radio nationale Chaine 1, M. Harami a précisé que "la stratégie adoptée par le ministère de l'Energie consiste à exporter les matières minières valorisées, ainsi que la réalisation d'usines à cet effet".

"Nous avons entamé, au niveau du groupe, la réalisation de plusieurs usines de transformation, dont certaines entreront en service les prochains jours", a-t-il poursuivi.

Il a rappelé, dans ce sens, les usines de bentonite à Meghnia (Tlemcen), de carbonate à Sig (Mascara) et à El Kheroub, outre l'unité de production de feldspath à Annaba et de dolomite (Oum El Bouaghi) un des composants du fer.

Ces usines qui sont au dernier stade de réalisation et dont certaines seront entrées en service contribueront à assurer la disponibilité des matières premières nécessaires à l'industrie dans plusieurs secteurs.

Evoquant le projet de Gara Djebilet de Tindouf, le PDG de l'Entreprise nationale de fer et de l'acier (Ferral), Ahmed Benabbas, a rappelé à son tour, l'accord conclu jeudi passé avec le complexe sidérurgique Tosyali de Bethioua à Oran, portant sur le lancement d'une unité de production de concentré de minerai de fer dans la wilaya de Bechar.

L'accord énonce les mesures à entreprendre pour la création d'une joint-venture Ferral-Tosyali au mois de septembre, tout en garantissant les conditions afin que la société débute directement la réalisation de la première usine qui sera dans la wilaya de Béchar.

Mine de Gara Djebilet : une joint-venture entre "Ferral" et un groupe chinois fin 2023

Dans ce cadre, M. Benabbas a fait état d'un 2e partenariat avec un groupe chinois pour la création d'une joint-venture qui sera cette fois dédiée à la réalisation d'un projet pour l'exportation vers la Chine.

Des discussions sont également en cours avec Algerian Qtari Steem "AQS" Ballara pour fournir à cette entreprise la matière première sidérurgique.

Concernant la mine de Gara Djebilet, M. Benabbas a indiqué que de nombreux pays arabes et européens, ainsi que le Japon, la Chine et la Turquie, ont exprimé leur volonté d'établir un partenariat.

Concernant les grands projets structurants, notamment le projet stratégique intégré du phosphate, le même responsable a précisé qu'une société a été créée en partenariat entre le groupe industriel minier Manadjim El Djazaïr (Manal) et le Groupe industriel Engrais et Produits Phytosanitaires (ASMIDAL) du côté algérien, et deux sociétés chinoises pour le partenaire chinois.

Cette société oeuvre actuellement à finaliser toutes les études de faisabilité et techniques pour entamer effectivement la réalisation du projet, avant de le présenter au Conseil des participations de l'Etat (CPE) pour prendre la décision finale sur l'investissement, a-t-il ajouté.

S'agissant du projet d'exploitation du Plomb Zinc de Oued Amizour, le responsable a fait état de l'achèvement de plusieurs phases et de l'étude de faisabilité, des risques et des impacts environnementaux, indiquant que le groupe entend réaliser une usine pour valoriser le Zinc afin de répondre à la demande locale et d'exporter l'excédent de production. (APS)