Afrique de l'Est: Le peuple soudanais a suffisamment de sagesse et de capacités pour résoudre la crise actuelle - Le Premier Ministre Abiy Ahmed

Adda Ababa le — L'Éthiopie est fermement convaincue que le fier peuple soudanais a suffisamment de sagesse et de capacités pour surmonter les problèmes auxquels il est confronté, a écrit le Premier ministre Abiy Ahmed sur sa page Facebook.

Il est bien connu que le peuple soudanais , tout au long de son histoire, est un peuple fier qui aime son indépendance, adhère à sa liberté et ne négocie jamais sa fierté et sa dignité nationales, a-t-il déclaré. Il a mentionné la fraternité et la cohésion sociale que le peuple soudanais partage avec le peuple éthiopien, entre autres, l'abondante générosité et la bonne hospitalité.

Le peuple soudanais a suffisamment de sagesse et de capacités pour résoudre la crise actuelle à laquelle le pays est confronté, a noté le premier ministre, affirmant que les forces extérieures devraient s'abstenir d'interférer dans les affaires du peuple soudanais. M. Abiy a ajouté que toute tentative ou motivation cachée visant à détruire les capacités du pays serait inévitablement condamnée par l'histoire.

Le désir du gouvernement et du peuple éthiopiens est de voir le peuple soudanais résoudre ses propres problèmes avec la sagesse à laquelle il est habitué, a affirmé le Premier ministre Abiy. Il a réaffirmé une fois de plus que nous défendons toujours l'intérêt public du Soudan et de son peuple, et que nous condamnons fermement toutes les tentatives d'ingérence dans les affaires soudanaises par des moyens illégaux, qui seront condamnées par l'histoire.