Tunisie: Le CSS grapille trois points précieux à Ben Guerdane - Le bon tournant

Après la qualification au dernier tour éliminatoire pour la coupe arabe arrachée à Doha, le css enchaîne en phase du play-off à Ben Guerdane avec un succès très important. Un retour de loin qui promet.

Rares sont les équipes qui ont réussi à sortir indemnes du guêpier benguerdanais dans l'arène du Stade 7 Mars. Hossem El Badri et sa bande y sont parvenus malgré deux handicaps importants qui auraient pu donner au match contre l'USBG une autre physionomie et une tournure pas très agréables. Le premier est le forfait de dernière minute du gardien Aymen Dahmen pour une raison inadmissible pour un joueur professionnel : refuser de jouer sur des pelouses en tartan pour éviter les blessures. Dahmen l'a fait une première fois en Coupe de Tunisie au Stade d'El Omrane .

Il a récidivé avant-hier alors que son équipe avait besoin de ses services dans un match capital. Ce qui prouve clairement que le portier des Sfaxiens ne prolongera pas son contrat qui expire le 30 juin et qu'il pense déjà à l'après CSS. Le second handicap est le but d'ouverture du score de Waddah Zaïdi à la 28' pour l'équipe des « Jaune et Noir » qui a compliqué la tâche des « Noir et Blanc » au point de les décourager de pouvoir renverser la vapeur et changer l'issue de la rencontre face à une équipe déchaînée avec un ballon de second but qui aurait tué le match s'il n'avait pas atterri par miracle au ras du poteau droit du gardien suppléant Mohamed Ali Gaâloul peu avant la mi-temps.

Le mérite de Hossem El Badri

Heureusement pour le CSS que, sur le banc, il y avait un coach de renommée et d'expérience qui peut inverser la tendance. L'homme a vécu pas mal de situations défavorables de ce genre. Il sait garder son sang-froid et faire preuve de lucidité pour trouver les solutions et une meilleure organisation et replacement de ses joueurs sur le terrain. Correctifs très astucieux qui ont permis de remettre les pendules à l'heure. D'un 3-5-2 qui n'est pas passé avec succès à un 3-4-3 d'attaque en phase de transition, Hossem El Badri est revenu au 4- 4- 2 classique avec un défenseur en moins dans le trio axial ( Oussama El Bahri ), un milieu plus dense et plus offensif et une ligne avant plus entreprenante et plus agressive avec l'entrée du Libyen Mohamed El Journi, du Mauritanien Ismail Diakhité et de Youssef Becha pour chercher le coup de grâce après le but égalisateur de Ghram sur corner bien botté par Hussein Ali ( 58'). En supériorité numérique après le carton rouge infligé à Aness Sassi, le CSS a trouvé les ressources morales et les outils tactiques pour prendre le monopole du jeu, passer la vitesse supérieure et faire une pression constante et farouche sur les hommes de Nidhal Khiari dans leur zone de vérité.

Pris à la gorge et étouffés, ces derniers ont fini par céder à la dernière minute suite à un but du K.O de Mohamed Kanté qui les a mis à genoux. L'attaquant guinéen, replacé par Hossem El Badri comme pointe après avoir évolué lors de ses premiers matches comme 9,5 et même comme milieu de soutien en phase d'attaque, a montré qu'il a le flair et le sens du but d'un redoutable finisseur. Dans l'euphorie de ce but qui a récompensé ses efforts et confirmé sa valeur, il a malheureusement écopé d'un carton rouge et sera absent contre l'OB à Sfax lors de la 4e journée. Ce succès à l'extérieur, construit par Hossem El Badri avec intelligence aux dépens d'un adversaire qui n'a pas l'habitude de se faire piéger à Ben Guerdane, a hissé les Sfaxiens à une bonne place au classement avec 5 points, avec une longueur de retard sur son adversaire du jour l'USBG et avec trois seulement sur les trois occupants de la deuxième place avec 8 points (le CA, l'EST et l'USM). C'est bel et bien le bon tournant au moment opportun pour Hossem El Badri et les siens. Ça leur permettra de bien préparer les deux matches prochains à Sfax contre les Cigognes de Béja et les « Sang et Or » de Nabil Maâloul. Et d'aspirer logiquement à un autre tournant décisif qui est la remontée spectaculaire de la queue du peloton vers le quatuor du haut du classement.