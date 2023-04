Tunisie: Ligue 1 / Play-off - Des signes d'équilibre...

L'EST qui tombe à Béja, l'ESS qui s'accapare le leadership, l'OB qui redistribue les cartes, le CA et le CSS qui reviennent à la charge : la phase du Play-off promet d'être équilibrée et le suspense ne fait que commencer.

Nous ne sommes qu'à la 3e journée des play-offs et le suspense bat déjà son plein. Une journée à l'issue de laquelle le peloton de tête connaît des changements. Toutefois, l'Etoile consolide son statut de leader alors que l'US Tataouine demeure lanterne rouge de ces play-offs après avoir concédé une lourde défaite devant le CA samedi.

Commençons par la tête du classement. En battant l'EST, l'Olympique de Béja redistribue les cartes en haut du tableau, aidant l'Etoile du Sahel à consolider son statut de leader. Car même si les Etoilés ont fait l'essentiel samedi en se débarrassant d'un adversaire direct, en l'occurrence l'USM, ils espéraient un faux pas de l'Espérance pour augmenter l'écart d'un à quatre points. Comme l'EST est tombée à Béja, l'Etoile a pris le large et il suffit qu'elle ne trébuche pas par la suite pour être en roue libre dans la course au titre, à condition de confirmer sa bonne santé du moment et de s'imposer lors du classico contre l'EST qui, justement, aura lieu lors de la prochaine journée.

OB, l'outsider des play-offs

Porté par l'euphorie de la qualification en finale de la Coupe de Tunisie, l'OB a fait dimanche une démonstration de force.

Et à vrai dire, les performances des Béjaois en Coupe de Tunisie leur ont redonné de l'espoir de rebondir en championnat. L'OB qui a éliminé successivement en quarts et demi-finales de la Coupe de Tunisie deux grosses cylindrées du championnat, le CSS et le CA, s'est fait pousser des ailes. Certes, l'OB est toujours avant-dernier au classement, mais il a gagné trois précieux points, ce qui lui permet de coller à la tête de classement. Car ils sont six clubs dans un mouchoir. Le CA, l'EST et USM ont 8 points au compteur et sont respectivement deuxième, troisième et quatrième à la faveur de la goal-différence. Ils sont suivis par l'USBG (cinquième au classement avec 6 points au compteur), le CSS et l'OB qui ont chacun 5 points.

C'est dire qu'à l'issue de cette troisième journée, l'étau s'est resserré aussi bien en haut qu'en bas du tableau. Et si l'étau s'est resserré autant ce n'est pas seulement à cause des contreperformances de l'EST et de l'USM. Le CSS est revenu à la charge alors que le CA s'est racheté une conduite après son élimination en milieu de la semaine dernière par l'OB en demi-finale de la Coupe de Tunisie.

L'EST qui tombe à Béja, l'ESS qui s'accapare le leadership, l'OB qui redistribue les cartes, le CA et le CSS qui reviennent à la charge : que des signes d'équilibre d'une phase de Play-off qui promet de nous tenir en haleine jusqu'au bout. Le suspense ne fait que commencer et il faut s'attendre à d'autres rebondissements lors des prochaines journées.