Afrique: Voyage de retour permanent de 9 Tirailleurs sénégalais

Neufs Tirailleurs sénégalais rentreront définitivement au Sénégal le 28 avril 2023.

À travers une association pour la mémoire, l’histoire et les droits des Tirailleurs sénégalais et dans la dynamique du film Tirailleurs de Mathieu Vadepied, l’Etat français a annoncé début janvier une mesure dérogatoire permettant le droit au retour permanent des Tirailleurs sénégalais sans perte d'allocation vieillesse, lit – on dans le communiqué de presse parvenu à notre rédaction.

Depuis 2017, après leur naturalisation française par le Président de la République François Hollande, les Tirailleurs sénégalais vivant en France avaient émis le souhait de pouvoir rentrer définitivement dans leur pays d'origine, tout en continuant à percevoir leur allocation minimum vieillesse, indique le communiqué.

En effet, âgés de 85 ans à 96 ans, ils avaient pour obligation de rester six mois par an en France pour continuer à percevoir cette allocation minimum vieillesse d’un montant de 950 € par mois. Une allocation qui permettait notamment à leurs familles de rester au pays et d’avoir un minimum pour subvenir à leurs besoins, poursuit la même source.

Cette mesure a été annoncée le 4 janvier 2023 lors de la sortie du film Tirailleurs, de Mathieu Vadepied avec Omar Sy. Depuis, ces anciens combattants, appelés communément les “Tirailleurs de Bondy” ont poursuivi leurs actions de mémoire, en continuant leurs rencontres avec différents publics, en assistant aux projections-débats du film Tirailleurs, lit- on sur le document.

Ils ont aussi répondu présents aux cérémonies officielles, notamment le 10 mars, où 4 d’entre eux étaient à l'inauguration de la place des Tirailleurs sénégalais dans le 18ème arrondissement, en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo, affirme le communiqué.

Cet événement, est une victoire tant attendue et méritée pour ces messieurs âgés qui ont tout donné pour la France et qui n’aspirent qu’à une seule chose : une fin de vie digne auprès de leurs familles.

Les Tirailleurs seront sous la houlette d’Aïssata Seck qui préside, l’association pour la mémoire et l’histoire des Tirailleurs sénégalais depuis des années pour un travail de mémoire sur l’histoire des Tirailleurs africains mais également pour faire reconnaître les droits des anciens Tirailleurs.