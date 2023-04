Afrique: Affaire Bruneau Laurette - Rama Valayden convoqué au CCID

Il a été entendu à la suite d'une plainte déposée par des membres de la Special Striking Team (SST). Selon Rama Valayden, la police lui a dit que Bruneau Laurette aurait déclaré aux policiers, venus l'arrêter le 4 novembre 2022, que Rama Valayden et Sanjeev Teeluckdharry lui avaient conseillé, au cas où il serait arrêté pour trafic de drogue, de «dévir lanket la ek met sarz lor lapolis. Sel fason to kapav sorti ladan».

Or, Valayden rappelle que, comme tout le monde le sait, il n'a plus de contact avec Laurette depuis le 5 août 2022, le jour où ils se sont séparés à la suite d'un différend. De plus, ajoute l'avocat, cette supposée déclaration de Bruneau Laurette ne figure sur aucune déclaration que ce dernier a faite à la police.

«Ce n'est que du hearsay et j'ai été convoqué under warning pour cela.» Et d'ajouter : «Nous, opposition extraparlementaire, subissons des répressions sur le terrain. Alors que l'opposition parlementaire subit des expulsions, c'est tout. Tout en empochant leur salaire de député.»

Contacté, Bruneau Laurette confirme les dires de Valayden. «Je n'ai jamais fait une telle déclaration. D'ailleurs, j'ai toujours nié cela, à chaque fois que la police m'a interrogé.» Il précise que le jour de son arrestation, il se souvient que le patron de la SST, Ashik Jagai, lui avait dit qu'il ne pouvait pas se faire défendre par Sanjeev Teeluckdharry ou Rama Valayden, car ces deux avocats seraient liés à cette affaire de saisie de drogue.

Un avocat soupire : «Il est clair que la SST n'est pas capable de monter un bon complot car elle ne savait même pas que Laurette et Valayden ne se parlent plus depuis août de l'année dernière. Tout comme le complot du 4 novembre !»