Congo-Kinshasa: L'Eglise catholique de Lubumbashi en soutien aux 4 leaders de l'opposition, Martin Fayulu craindrait-il un coup fourré ?

La rencontre de Lubumbashi autour de Moïse Katumbi avec Martin Fayulu, Delly Sesanga, Matata Ponyo, tous quatre candidats déclarés à la présidentielle de 2023, défraie encore la chronique. Dans l'opinion, il a été évoqué l'idée d'une candidature unique autour de ces présidentiables. Cette idée fait du chemin à l'Eglise catholique de Lubumbashi encline à Moïse Katumbi. Elle ne rate l'occasion de réaffirmer son soutien à l'ancien gouverneur du Katanga.

Fervent catholique, Katumbi ne cesse de fasciner ses pères spirituels. C'est l'archevêque de Lubumbashi, Mgr Fulgence Muteba qui aurait convaincu Joseph Kabila de faire le déplacement pour saluer Moïse Katumbi pour ainsi sceller la réconciliation entre Katangais. Ce fut dans le cadre du forum de réconciliation et de paix de tous les fils issus du Grand Katanga. Depuis, plus rien entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Chacun est rentré vaquer à ses occupations comme si de rien n'était.

La rencontre de quatre présidentiables de l'opposition a été l'occasion pour l'archevêché de Lubumbashi de revenir au-devant de scène. Mgr Muteba a exhorté Katumbi, Fayulu, Matata et Sesanga à former une coalition unie et différente de toutes les autres coalitions préexistantes en RDC en sachant que celle-ci n'est pas la première. Le prélat catholique s'est exprimé en ces termes : « (...) Vous devez savoir que votre coalition aujourd'hui n'est pas la première à exister dans ce pays. Plusieurs coalitions du passé n'avaient pas tenues longtemps, allant à se séparer pour des intérêts personnels. Nous ne voulons pas que ces comportements empiriques soient vus au milieu de vous».

Mgr Muteba reste hanté par la rencontre de Genval après que Nairobi a tout chamboulé. Cependant au-delà de l'embellie protocolaire autour de la révision constitutionnelle ou encore de la promesse de défendre l'intégrité du territoire national congolais... les quatre présidentiables n'auraient mordu à l'hameçon du choix d'une candidature unique dont la balance penchait inexorablement en faveur du chairman de Ensemble pour la République.

Démenti de la coalition Lamuka

Martin Fayulu qui draine autour de lui une constellation des parti politiques s'est précipité de réaffirmer que le leader de Engagement pour la citoyenneté et le développement (Ecidé) demeure son candidat unique à la présidentielle. Cet acharnement à démentir à tout prix pour rassurer les sociétaires de cette aile de Lamuka, prouve qu'un malentendu couve encore les esprits de proches de Fayulu.

« La coalition Lamuka confirme que le président élu, Martin Fayulu, demeure son candidat unique à la présidentielle de 2023 », a déclaré lundi 17 avril, Prince Epenge, porte-parole de cette plateforme de l'opposition. Il démentait ainsi l'information rapportée par la presse de Kinshasa, selon laquelle Martin Fayulu aurait renoncé à la présidentielle de 2023 pour soutenir la candidature de Moïse Katumbi.

Prince Epenge rappelle que dans la déclaration commune de quatre leaders de l'opposition signée à Lubumbashi, il n'a été nullement question d'une candidature unique.

Comme cela ne suffisait, c'est à la secrétaire nationale en charge de l'Ecidé, Chantal Moboni qui a fait une mise au point au sujet des « rumeurs » selon lesquelles Martin Fayulu aurait accepté de soutenir la candidature de Moïse Katumbi à la Présidentielle de 2023. Pour elle, cette question n'avait pas été traitée.

« Point n'a été question d'une Candidature Commune ou d'un désistement de l'un ou de l'autre », a fait savoir Chantal Moboni dans un tweet posté lundi 17 avril.

Pour cette porte-parole de Martin Fayulu, la rencontre des candidats Présidents de la République le week-end dernier à Lubumbashi était plutôt « une union des idées et forces pour restaurer la souveraineté du peuple congolais ». « C'est une arme contre ce régime sortant », a-t-elle écrit.

« Debout pour barrer la route à la tricherie électorale en téléchargement et à la balkanisation. Tel est l'esprit des leaders réunis avec la population, dans la ville cuprifère », a affirmé Chantal Moboni.

Il appartiendra finalement à Fayulu d'éclairer la lanterne de l'opinion qui ne sait pas s'y prendre après l'annonce de Sesanga d'appeler les Kinois à descendre dans la rue le 13 mai prochain alors que le communiqué final lu par le directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatu, n'a nullement appelé à une marche. Confusion !