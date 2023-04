Congo-Kinshasa: Formation des Inspecteurs et Contrôleurs, CNSS - Charles Mudiay invite les futurs OPJ à se conformer aux règlements pour traquer les employeurs inciviques

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) tient, depuis ce lundi 17 avril 2023, une formation à l'intention de ses contrôleurs et inspecteurs. Ce, conformément à la loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, et de l'arrêté n°141/4 du ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale. Afin de pallier aux problèmes de fraude et de la malice de certains employeurs, les futurs OPJ devront faire preuve de professionnalisme pour permettre à la CNSS d'accomplir sa mission.

Ayant présidé cette cérémonie d'ouverture, le Directeur Général de la CNSS, Charles Mudiay, a fait savoir aux contrôleurs que dans l'exercice de leurs attributions, ils ont l'obligation de veiller au strict respect de la conformité des actes des assujettis à la légalisation sociale en vigueur. A ce titre, il leur a rappelé qu'ils sont censés agir selon les règles de l'art, en maitrisant les différentes procédures prévues en la matière. Raison pour laquelle, ils devront bien assimiler toutes les notions au cours de cette formation qui fera d'eux des OPJ qualifiés et compétents.

«Chacun de vous, à l'issue de cette session de cette formation, doit donner le meilleur de lui-même pour contribuer à la réalisation des assignations qui seront données à nos centres de gestion d'attache à l'occasion de la signature dans les prochains jours des contrats de performances».

Pour sa part, la Directrice de Recouvrement, Madame Lina Lukiana, a relevé des observations faites dans les chefs de certains employeurs, traduites par des comportements inciviques et frauduleux. Les concernés refusent de faire immatriculer les travailleurs, usent de la minoration des effectifs et de l'assiette de cotisation sociale, freinent le bon déroulement des contrôles, et empêchent aux contrôleurs ainsi que les inspecteurs d'accéder à leurs locaux.

Ces comportements, a-t-elle souligné, ont pour conséquence de priver aux travailleurs la sécurité sociale qui leur est due et garantie par l'Etat.

Madame Lina Lukiana a soutenu que la CNSS devra y veiller après cette formation.

Dans son adresse, Liliane Lukiana a saisi cette occasion pour remercier le DG pour cette initiative tant attendue, qui qualifiera des inspecteurs et contrôleurs au titre d'OPJ, et leur permettra d'exercer leur mission de contrôle en toute efficacité à l'égard des employeurs.

Au terme de son message, elle a affirmé que cela permettra à la CNSS d'élargir sa couverture sociale et de maximiser ses recettes pour une prise en charge des travailleurs assujettis.

Il y a lieu de rappeler que la CNSS est un établissement de l'Etat, qui a pour mission d'organiser et de gérer le régime général de sécurité sociale en RDC, qui prend en charge les risques professionnelles pour les prestations en cas d'accident de travail et de maladies professionnelles, les allocations prénatales, familiales, ainsi que la branche de pension pour les prestations d'invalidité, vieillissement et de survivant.