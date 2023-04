Congo-Kinshasa: Marie-Louise Efekele annonce la première série de formations sur 'le leadership féminin, l'éthique et la citoyenneté'

Au cours d'une séance d'information organisée par le mouvement républicain "Notre avenir", vendredi 14 avril 2023, au Centre d'étude pour l'action social, CEPAS, en partenariat avec Académie Buswe Institute, Marie Louise Efekele a annoncé la première série de formations sur "le leadership féminin, l'éthique et la citoyenneté», qui aura lieu du 2 au 4 mai prochain. Au cours de cette rencontre, plusieurs femmes ont été outillées sur la vision de ces deux structures qui visent à promouvoir la femme pour son autonomisation.

«Nous avons lancé un projet dénommé "La nouvelle femme congolaise". Nous avons réuni une centaine de femmes qui sont venues suivre ce que le projet prévoit. C'est une formation civique de la jeunesse congolaise qui fait partie de nos objectifs, mais aussi le leadership féminin et aussi pour aider ces femmes qui sont novices et qui n'ont pas d'attaches politiques. Nous voulons que ces femmes participent à des débats d'idées», a expliqué Marie Louise Efekele.

Quant au module de formation à suivre, elle a fait savoir ce qui suit : « il y a des modules de formation qui vont suivre en rapport avec la citoyenneté et l'éthique, élections et communication électorale, communication sociopolitique. Enfin, la mobilisation et animation militante». A elle de préciser : « Très prochainement, au mois de mai. C'est du 2 au 4 mai, nous allons commencer avec le leadership féminin, la citoyenneté et éthique. Pour le moment, nous restons sur les questions sur la citoyenneté et société politique. Pendant 18 ans, je pense que la société politique ne m'a pas servie en termes de citoyenneté et nous aimerions aussi partager cette expérience pour que les jeunes qui adhèrent en politique aujourd'hui puissent savoir qu'avant de faire la politique il faut connaitre la gestion de la vie».