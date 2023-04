Congo-Kinshasa: AC-RDC - Michel Omba lance des signaux forts !

Le parti politique Alternative pour le Congo (AC-RDC), a organisé une matinée politique, le samedi 15 avril dernier, à la grande salle de l'hôtel Marie Atandjo situé dans la commune de N'djili.

Face à cette première descente dans la partie Est de la capitale congolaise, Me Michel Omba, Président National de l'AC-RDC, a profité de cette occasion propice pour procéder à l'installation du bureau fédéral du district de la Tshangu. Ainsi, il a invité toute la population de la Tshangu d'adhérer massivement au sein du parti, en vue de permettre à cette famille politique de renforcer sa capacité, de s'armer électoralement, afin de rafler plusieurs sièges aux prochaines échéances électorales, constitutionnellement prévues en 2023.

Devant une foule immense de militantes et militants venus de tous les coins de la ville de Kinshasa, le numéro 1 de l'AC-RDC, Me Michel Omba a, dans son allocution, remercié avant tout les personnes qui se sont présentées et répondues positivement à son invitation, et enfin remercié le Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi, qui a favorisé l'enregistrement de l'AC-RDC dans la gibecière des partis politiques.

En somme, sans perdre la moindre poussière de minute, le Président Michel Omba a procédé à la présentation de tous les membres du comité dirigeants de l'AC-RDC, qui reste piloté par lui-même, et ensuite, il a ouvert la porte à la plus grande cérémonie du jour, qui consistait à installer provisoirement le bureau fédéral du district de la Tshangu.

«Chers camarades, combattantes et combattants, heureux de la liberté de l'indépendance nationale, c'est avec plaisir que j'ai prend la parole du haut de cette tribune pour m'adresser à vous camarades de notre famille politique, et à travers vous, toute la population de la RDC, particulièrement aux Kinoises et Kinois mais aussi et surtout aux filles et fils de la Tshangu.

En ce jour mémorable, je voudrais saisir cette opportunité pour dire merci à notre Dieu pour la grâce et la faveur qu'il nous donne pour être à la hauteur du lancement et d'installation de ce parti Alternative pour le Congo. Je profite aussi de cette occasion pour exprimer mes sentiments de gratitudes à l'endroit de Félix-Antoine Tshisekedi, Président de la république, * qui, à travers son Excellence M. le Vice Premier Ministre, Ministre de l'intérieur, a pu accepter de nous accorder notre enregistrement en tant que parti reconnu officiellement en RDC depuis le 15 février 2022 », déclare-t-il.

Il en ensuite rajouté : « J'ai les sentiments de joie et de satisfaction totale, parce que nous avions l'objectif de conquérir la Tshangu. Et ce, notre parti n'avait pas encore installé un comité ou une fédération au niveau de la Tshangu ainsi que dans les trois districts de la Ville de Kinshasa. Et là, vous venez de voir que nous avions même des difficultés de nous limiter à une fédération. On en a eu trois fédérations ici à Tshangu, nous étions obligé d'établir l'interfédéral d'abord pour la Tshangu ».

A l'en croire, la famille politique AC-RDC va connaitre sa toute première expérience en matière électorale à l'issue des prochaines échéances électorales, constitutionnellement prévues en 2023. De ce fait, il a signalé que l'AC-RDC va aligner les candidats à tous les niveaux, sauf la présidence qui nécessite une concertation avec son regroupement politique.

Il a aussi lancé un appel d'adhésion à toute la population de la Tshangu qui doit adhérer massivement au sien du parti, pour leur permettre de renforcer leur capacité, afin de rafler plusieurs sièges à aux législatives nationales ainsi que provinciales.

Il sied de signaler que l'alternative pour le Congo (AC-RDC), est un parti politique qui est fondé sur des valeurs chrétiennes de l'amour, la justice et le pardon, qui font de lui, un parti pacifique non armé. Par ailleurs, il vise le bien-être du peuple dans tous les secteurs de la vie nationale ; l'intégrité morale, l'une des valeurs fondamentales de la bonne gouvernance.