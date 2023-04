Madagascar: Synergies entre entreprises - Plein succès pour le partage sur les bonnes pratiques logistiques

Une séance de partage d'expériences sur le thème de la Bonne Pratique logistique, a été organisée par Service Plus au Galaxy Village le vendredi 14 avril dernier, dans le but de créer une synergie entre les entreprises locales.

Cet atelier a vu la participation de la Star en tant qu'intervenant et de plusieurs dirigeants et responsables logistiques de différentes sociétés. Grâce à ses 5 usines et 15 agences dispersées dans la Grande Île, la Star est en effet un acteur majeur et expert en matière de supply chain, c'est-à-dire des différentes étapes liées à la chaîne d'approvisionnement, de l'achat des matières premières à la livraison d'un produit ou service au client.

L'assistance de l'atelier a été surtout intéressée par les conseils en matière de stratégies de cette grande société pour limiter autant que faire se peut les accidents et incidents logistiques, et surtout le moyen de garder les véhicules utilitaires opérationnels le plus longtemps possible.

La séance de partage a donc été l'occasion pour Seheno Randriambolamanana, directrice de Communication de la STAR, de partager les clés de la performance logistique de la société qu'elle représente, qui peut se targuer l'exploit de vendre 500 millions de bouteilles par an.

Ainsi, elle a pu présenter leurs différentes stratégies mises en place pour garantir la sécurité sur les routes, la politique Zéro Accident et la formation périodique des chauffeurs pour leur rappeler les bons comportements à adopter, les règles et procédures à respecter.

Par ailleurs, elle a tenu à souligner que cette supply chain n'aurait pu être un succès sans les 2 500 collaborateurs directs et la flotte de 27 camions Isuzu que cette société a commencé à utiliser en 2019.

L'événement était également l'occasion pour les intervenants et les invités de discuter de nouvelles opportunités et de la meilleure façon d'amener une plus grande sécurité sur les routes du pays en s'engageant à apporter une contribution positive à la sécurité routière

Mission accomplie donc puisque les invités sont repartis enrichis de bonnes pratiques en matière de sécurité routière et des clés pour améliorer leur chaîne d'approvisionnement.