Madagascar: Projet TWENex - La gestion des déchets et l'accès à l'énergie à l'honneur

La première réunion annuelle du projet TWENex a eu lieu à l'Île Maurice. Un événement organisé de concert par la Commission de l'Océan Indien et le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC), qui a mis en avant les problématiques de gestion des déchets et de l'accès à l'énergie. Des problématiques qui persistent dans les territoires de l'Indocéanie.

La première réunion était donc pour les Etats membres l'occasion de mettre en place « une dynamique de collaboration entre les différentes parties prenantes ». La réunion a également permis « d'adopter une approche adaptée et personnalisée pour chaque Etat bénéficiaire et de prendre des décisions stratégiques pour l'avenir du projet TWENex ». La première réunion a été « l'occasion d'échanger avec les multiplicateurs locaux dont les projets seront des vitrines du potentiel de transition de la filière des déchets en une chaîne de valeur déchets-énergies ».

Et ce, afin de tirer des avantages de la transformation des déchets en énergie, notamment « la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la diminution de la dépendance aux combustibles fossiles, la gestion plus durable des déchets et la production d'une source d'énergie renouvelable ».

Il conviendrait de noter que le projet TWENex intervient afin d'accompagner le développement d'une filière déchets-énergie dans l'Océan Indien. Le projet est mis en oeuvre conjointement par la COI et le MRIC dans le cadre du programme Intra-ACP de Recherche & Innovation de l'OEACP sur financement de l'Union européenne.