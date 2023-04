Madagascar: EDUCMAD - Enelec soutient le Lycée Rabemananjara

4 000 élèves par an bénéficieront d'une formation en sciences et en informatique.

L'investissement dans l'éducation est très important pour l'Etat et ses partenaires.Convaincu de ce rôle de l'éducation pour le développement d'un pays et de la société, le Groupe Filatex y accorde une importance capitale et s'est engagé dans ce domaine depuis plusieurs années. En plus des constructions et des rénovations d'écoles primaires publiques, des dotations en livres et d'apports en tout genre, des élèves ont bénéficié de fournitures scolaires, des bourses.

Avec Enelec, filiale du groupe, spécialisée dans la fourniture d'énergie, le Groupe Filatex participe au programme EDUCMAD pour le Lycée Jacques Rabemananjara, Toamasina. La société Enelec se joint à ACCESMAD et à l'AFD pour permettre à 4 000 lycéens par an, d'avoir la chance de maîtriser les matières scientifiques et de s'initier aux NTIC. L'inauguration et le lancement officiel du programme se sont déroulés, le 14 avril 2023 dernier à Toamasina. « Nous croyons que l'éducation est l'un des piliers fondamentaux pour le développement d'un pays et de sa société. C'est pourquoi nous sommes fiers de nous engager dans des projets comme EDUCMAD, qui ont un impact positif sur les jeunes et leur avenir », a expliqué Tanteraka Rakotoarisoa, directeur de la Responsabilité Sociétale des Entreprises du Groupe Filatex.

Scientifiques

Le programme EDUCMAD est un programme pour l'amélioration de l'éducation scientifique, technique et informatique à Madagascar. Le projet ambitionne de donner une possibilité aux jeunes de progresser et de s'améliorer dans le domaine scientifique et de les encourager à s'orienter vers les métiers d'informaticiens, de chercheurs, de techniciens ou d'ingénieurs, où actuellement, les besoins sont importants. Il a pour but de mettre à disposition d'enseignants et d'élèves d'établissements publics et privés, des milliers de documents pédagogiques interactifs leur permettant de s'améliorer dans le domaine scientifique, mais surtout de les former à l'utilisation d'outils informatiques.

Le programme est alors organisé selon le programme officiel malgache des lycées en Science de la vie et de la terre (SVT), en Mathématiques et en Physique Chimie, au sein d'une médiathèque électronique, accessible à partir d'ordinateurs individuels non connectés, connectés à internet ou sur un serveur local.