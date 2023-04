Madagascar: « Spring Meetings 2023 » - Un bilan positif pour la délégation malgache à Washington

Assidue. La ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo, a participé à pratiquement tous les rendez-vous au sommet, organisés par les institutions de Bretton Woods.

La dernière en date a été sa présence en tant que Chef de la délégation malgache aux dernières réunions de printemps du Fonds Monétaire International et du groupe de la Banque mondiale qui se sont tenues à Washington du 10 au 16 avril dernier.

Leadership

Des réunions au cours desquelles, la Grande Ile était, une fois de plus, à l'honneur avec la nomination de la ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison dans la liste des 25 leaders africains de la finance. Initiative du prestigieux African Leadership Magazine (AML), ce trophée international constitue en tout cas la preuve du leadership de la ministre malgache en matière de gestion des finances publiques. Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison rejoint, de ce fait, les 25 meilleurs leaders africains 2023 d'ALM. Et ce, suite à une sélection basée sur le mérite et d'un processus d'évaluation rigoureux par le comité de rédaction du magazine.

Le pays a été d'autant plus honoré quand on sait que la ministre a été choisie par le groupe des 25 récipiendaires pour les représenter et prononcer les mots de remerciement lors de la cérémonie de remise des attestations. Elle a profité de cette occasion pour prôner la solidarité entre les pays africains pour un développement économique efficace et résiliente face aux différents chocs auxquels l'Afrique fait face actuellement.

Notons que figurer dans la liste de l'ALM des 25 premiers leaders africains de la finance est une reconnaissance spéciale des ministres des finances et des gouverneurs de banques centrales en exercice dans toute l'Afrique qui, grâce à des politiques fiscales et macroéconomiques solides, ont amélioré les perspectives économiques nationales et soutenu la croissance des entreprises malgré les défis qui se profilaient à l'horizon. La liste est également conçue pour honorer et montrer les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales qui ont le mieux réussi à stimuler la croissance et à stabiliser leurs économies à travers le continent africain.

4e tranche de la FEC

Pour en revenir aux Springs Meeting proprement dits, la délégation malgache affiche un bilan plutôt positif. La délégation malgache a notamment rencontré la Directrice générale adjointe du FMI, Antoinette Sayeh, pour une réunion de mise au point, suite à la dernière mission en mars de cette année. Une occasion notamment pour les deux parties d'échanger sur les objectifs de Madagascar et les ajustements que le Fonds est appelé à initier, afin notamment de permettre à Madagascar d'avoir plus de capacité à faire face aux effets du changement climatique.

Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a ainsi exposé les besoins de financement de Madagascar dans ses actions de lutte contre les conséquences néfastes du changement climatique. En tout cas, une assistance supplémentaire des bailleurs s'avère indispensable quand on sait que rien qu'en 2022, les statistiques font état de dommages équivalents à 4,8% du PIB engendrés par les intempéries liées au changement climatique.

La Grande Ile a recensé l'année dernière 200 décès, 960 000 sinistrés, et la destruction à 95% des infrastructures comme les écoles, les hôpitaux et autres. Quoiqu'il en soit, les perspectives sont plutôt bonnes en ce qui concerne le futur proche de nos relations avec les bailleurs de fonds. La délégation malgache a, en effet, tenu une séance de travail avec le Chef de mission, Frédéric Lambert, dans le cadre de la préparation de la 4è revue de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) prévue normalement du 3 au 12 mai prochain.

Croissance positive

Une bonne option puisque une probable approbation de la quatrième de la FEC ouvrira le robinet des autres bailleurs de fonds. A l'instar de la Banque mondiale dont la Vice-Présidente Régionale pour l'Afrique de l'Est et Australe, Victoria Kwakwa a également rencontré la délégation de Madagascar. Une occasion pour les deux parties de discuter notamment de la croissance économique positive enregistrée à Madagascar malgré une conjoncture internationale défavorable et les dégâts provoqués par les catastrophes naturelles.

On rappelle que la Banque mondiale a déjà octroyé un financement de 250 millions de dollars pour les projets de filets sociaux de sécurité. D'autres soutiens financiers sont également en cours et à prévoir dans les domaines prioritaires comme la santé et l'éducation. La délégation malgache a également participé à la table ronde organisée par la Banque Africaine de Développement (BAD) sur la présentation du nouveau guichet d'action climatique du Fonds africain de développement (FAD), conçu spécifiquement pour soutenir les pays africains à faible revenu, y compris les plus fragiles.

Le but étant de discuter des possibilités de collaboration et du rôle que le guichet d'action climatique peut jouer. Dans son intervention, la ministre de l'Economie et des Finances a parlé des programmes liés au changement climatique à Madagascar, les défis auxquels les habitants et les décideurs du pays sont confrontés. Elle a également présenté des suggestions pour améliorer l'accès au financement climatique dans les pays les plus vulnérables d'Afrique.

Notons que les investissements directs étrangers n'étaient pas en reste parmi l'agenda de la délégation malgache, qui a rencontré des investisseurs potentiels oeuvrant dans 3 secteurs prioritaires dont l'accès à l'énergie, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ; la protection de la biodiversité, le reboisement et la conservation marine et l'adaptation au climat.