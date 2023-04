Afrique: Musiques actuelles ouest-africaines - La programmation de la deuxième édition du Stereo Africa Festival dévoilée

Le Stereo Africa Festival se tiendra du 09 au 13 mai prochain à Dakar, au Clos Normand mais aussi dans d’autres lieux de la capitale sénégalaise, annonce un communiqué de presse reçu à notre rédaction.

Créé en 2022, le Stereo Africa Festival vise à promouvoir les musiques actuelles ouest-africaines et à soutenir l’émergence de nouveaux talents à travers une programmation éclectique.

C'est également un lieu de rencontres des professionnels africains et internationaux, pour la promotion, la représentation, la diffusion et la structuration des musiques du Continent, en affirme le document.

Pour cette deuxième édition, le festival a vu encore plus grand. En tête d’affiche : Boubacar Traoré, le célèbre blues man malien, qu’on ne présente plus, qui a su marier musique mandingue et du Mississipi. Daby Touré : né en Mauritanie, il est le fils d’Hamidou, membre du célébrissime groupe sénégalais Touré Kunda.

Avec une musique inspirée à la fois du blues américain, du folk, de la musique sahélienne et de la pop, il crée une recette unique, qui évoque les berceuses chantées par les grands-mères soninkés mais nous ramène irrésistiblement vers la Californie ou Paris, lit- on sur le communiqué.

La même source fait savoir que cet événement, est une communion entre artistes nationaux et internationaux. Ainsi Esinam, multi-instrumentiste belgo-ghanéenne, a créé un univers musical personnel, rempli de rythmes, de grooves, de mélodies et de boucles, mêlant sa voix soul aux percussions africaines traditionnelles, à la flûte et à quelques influences électroniques, poursuit le document.

Carlou D, icône de la musique au Sénégal, artiste complet, chanteur, musicien, danseur, sera également au rendez-vous. Il est un adepte de la diversité musicale, après être passé par le célèbre groupe sénégalais Positive Black Soul, aux côté de Didier Awadi. Artiste également spirituel, dans ses textes, il prône la paix, la tolérance et le partage, en mêlant le français, l’anglais, le wolof et le peuhl, indique la même source.

Assurément, il y en aura vraiment pour (presque) tous les goûts encore cette année, avec également le groupe de reggae Timshel, Noumoucounda, One Pac, Rokia Bamba, Aïda Sock, Sym Sam, Saintrick, Kalsoum, Jupiter Diop, Ngendymen, Cortega… ! Tous ces artistes se produiront sur différentes scènes, en atteste le document.

Dans l’ADN du Festival, il y a notamment la recherche de nouveaux talents. En février, le SAF a lancé un appel à candidatures pour des showcases, de petits concerts promotionnels où des artistes en devenir se produisent devant un jury de professionnels, journalistes et invités.

Ces derniers ont ainsi sélectionné une quinzaine d’artistes et groupes, parmi une soixantaine, qui seront programmés dans le cadre du Off du festival, poursuit le communiqué.

Autre initiative, les Unplugged sessions : un concours musical qui s’est déroulé dans les gares de Thiaroye et Rufisque, en partenariat avec la SETER, à l’UCAD, à la Maison de Cultures Urbaines de Ouakam. La finale aura lieu le 11 mai et, à la clé, des journées d'enregistrement dans un studio de musique professionnel, a-t-il conclu.