Congo-Kinshasa: Crédibilité du processus électoral en RDC - Mbusa Nyamwisi rassure la population de Goma

Répondant favorablement à l'appel de la Centrale électorale sur le processus électoral enclenché depuis le 24 décembre 2022, Antipas Mbusa Nyamwisi, Ministre d'Etat et Ministre de l'Intégration Régionale, s'est rendue à Goma, en fin de semaine dernière, pour son enrôlement, gage du droit au vote pour les prochaines élections dont la présidentielle et les législatives nationales et provinciales sont fixés en décembre 2023. A cette occasion, le Ministre d'Etat a tenu un point de presse où il a rassuré la population de Goma sur la crédibilité dudit processus électoral impulsé par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Point de presse

Selon que l'affirme la Cellule de communication de son Ministère, « la nouvelle de l'arrivée à Goma d'Antipas Mbusa Nyamwisi s'est répandue comme une traînée de poudre. Par des milliers, des Gomatraciens ont fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir le ministre d'Etat en charge de l'Intégration régionale». Dans cette ambiance, ajoute-t-elle, une femme nageant dans la quarantaine, déplacée de Bunagana, scandait tout en ces termes : « Baba! M'zee! Imaniya Amani » (Papa! Homme sage! Espoir de la paix).

Improvisant un point de presse, Mbusa Nyamwisi a, de manière compendieuse, rassuré sur le processus électoral, et surtout, sur l'épineuse question humanitaire accentuée par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda.

Accueil fou !

Cependant, il sied d'indiquer qu'au pied de l'aéronef qui l'a amené de Kinshasa, les membres du Comité provincial de sécurité semblaient très enthousiastes pour saluer le Ministre d'Etat. D'une minute à l'autre, comme si une mobilisation à brûle-pourpoint a été lancée, le site aéroportuaire déborde du monde, en plus grand nombre, militants et sympathisants du RCD/KLM dont Mbusa Nyamwisi est Autorité Morale, suivis de ceux DCF/N sont rejoints par les combattants de l'UDPS et ceux d'autres partis et mouvements associatifs affiliés à l'Union sacrée.

«De l'aéroport, le cortège du Ministre d'Etat se dirige, accompagné d'une foule de plus en plus nombreuse, vers le gouvernorat pour les civilités d'usage. Puis le Ministre d'Etat de prendre la direction du centre d'enrôlement pour obtenir sa carte d'électeur », a souligné la Cellule de communication du Ministère.