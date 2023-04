Congo-Kinshasa: Beni - Les bénéficiaires du Fonds social de la RDC réclament leur allocation de deux mois

Des bénéficiaires du Fonds social de la RDC étaient en sit in, lundi 17 avril, devant leur bureau à Beni (Nord-Kivu). Ils réclament le paiement de leur allocation de deux mois. Certains disent éprouver d'énormes difficultés pour leur survie. Ils demandent au Fonds social de respecter les clauses de leur contrat qui stipulent que la paie des agents doit intervenir après vingt jours de chaque mois.

Ils étaient plus d'une centaine, des hommes, des femmes, mais aussi des jeunes filles et garçons, tous bénéficiaires du Fonds social de la République, assis, lundi, devant le bâtiment de cette agence publique. Ils disent avoir passé plus de trente jours sans être payés, contrairement à leur contrat qui prévoit un paiement après chaque vingt jours.

L'un d'entre eux explique :

« Nous sommes bénéficiaires du Fonds social. Nous sommes ici au bureau pour réclamer notre salaire. Nous venons d'encaisser deux mois d'impaiement. Ils nous demandent d'attendre car n'importe quand les transactions seront effectives. Nous retournons aux chantiers en attendant. Et si l'argent ne nous parvient pas, nous allons encore rentrer ici. On doit nous payer après chaque vingt jours mais voilà déjà nous venons de faire 35 jours impayés ».

De son côté, le point focal du Fonds social de la RDC zone de Beni, Douglas Asifiwe reconnait ce retard. Il explique qu'il est dû au changement du mode de paie de ces bénéficiaires.

Douglas Asifiwe les appelle au calme et à reprendre leur travail :

« C'est une situation qui est liée à la migration. Donc avant on les payait par main on retire l'argent en banque et puis on choisit un site selon le quartier et on les paie. Ce qui est dangereux. La recommandation est d'exiger à ce que le système soit bancarisé.

Pour passer à ce système, il a fallu qu'on puisse identifier tous ces bénéficiaires et il y a des contre vérifications à chaque niveau. Ce n'est pas l'argent qui manque mais le problème de migration du système manuel au système mobile money. Donc, je vous rassure que la situation est en train d'être contrôlée ».

Le Fonds social de la RDC compte quelque 750 bénéficiaires répartis à travers les trente quartiers de la ville de Beni. Ils sont affectés à la mise en oeuvre des projets qu'exécute le Fonds social dans cette région du Nord-Kivu.