Cameroun: MRC Ndé - Déjà en mouvement pour 2025

La représentation départementale de ce parti d'opposition s'est réunie le 15 avril dernier à Tonga dans le cadre de l'assemblée de ses structures locales.

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) entend déjouer les pronostics aux échéances électorales prévues en 2025. Il s'agira des élections couplées législatives-communales et présidentielles. Dans cette perspective, les responsables des organes communaux se sont retrouvés le 15 avril dernier à Tonga, département du Ndé, région de l'Ouest. Il s'y est agi de l'assemblée générale des bureaux des arrondissements de Tonga, Bangangté, Bazou et de Bassamba ; et des responsables des différentes unités.

L'objet de la rencontre était porté sur la redynamisation des unités et de l'évaluation des inscriptions sur les listes électorales dans le département du Ndé. Parmi les participants, le parti a réussi à mobiliser ses « amis politiques » des différentes communes, des membres et conseillers du bureau départemental sur la coordination secrétaire de la fédération départementale, Rosange Jimegni.

Pour marquer le caractère légal de cette rencontre, les hymnes national et du parti ont été exécutés à l'unisson par les participants. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire de la fédération communale de Tonga, Hervé Banda Ngafet, s'est dit honoré d'avoir choisi sa circonscription électorale pour les travaux « importants » du parti.

Dès l'ouverture des travaux par la secrétaire de la fédération départementale, les conférences ont aussitôt pris la relève. De ce pas, « l'état et évolution des inscriptions sur les listes électorales » a été exposé par le secrétaire communal de Bangangté, Serges Nana Branco. « L'importance de la cartographie dans le fonctionnement du parti et des élections » est exposée par Achille Ngabet Ngongang et Simplice Djoukoue. « Les stratégies de victoire aux prochaines échéances électorales dans le Ndé sont déclinées, par le cadre de l'Académie de la renaissance Mrc jeune, Cellin Wappi Kamche.

En marge des conférences, le responsable départemental chargé de la médiation et d'arbitrage, Antoine Mbiakop, a remis des distinctions aux communaux et aux du fait de leur implication et de leur structure dans l'organisation de la double activité politique du 18 février dernier, qui consistait à installer le bureau départemental du Mrc.