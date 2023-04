Cameroun: Nganou Djoumessi dans le marteau, Célestin Tawamba dans l'enclume.

Le ministre des travaux publics et le Président du groupement Inter Patronal du Cameroun GICAM tirent l'actualité.

Sur la Pénétrante Est de Douala, un axe routier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis plus de 10 ans, le quotidien Le Messager écrit que « Nganou Djoumessi entre le marteau et l'enclume » Pour le journal, Le ministre des Travaux publics et ses collaborateurs ont monté leur budget de fonctionnement 2023, sans prévoir une dotation nécessaire à la couverture des droits et taxes applicables au marché de réhabilitation de cette pénétrante Est de Douala. Une situation qui vient hypothéquer la poursuite des travaux.

Il y a aussi la Fusion Gicam-Ecam pour un mouvement patronal plus fort. Le président du Gicam Célestin Tawamba et le président de Ecam Protais Ayangma ont signé un protocole de fusion des 2 groupements inter patronaux pour une une confédération unifiée. Le journal Forum libre y revient en expliquant « Comment Tawamba veut s'éterniser à la tête du Gicam ». Sous le prétexte de fusionner les deux organisations patronales pour la création d'un " Gicam nouveau ", l'actuel président du Gicam espère renouveler son mandant qui arrive à terme en décembre 2023. Au sein du Gicam, les voix s'élèvent pour dénoncer cette manoeuvre sibylline de Célestin Tawamba à vouloir s'éterniser au pouvoir. S'achemine-t-on vers une autre implosion du Gicam ?

Quant à la Crise anglophone : « Le Plan présidentiel veut se concentrer sur les jeunes ». La 5e session du comité de suivi du Plan présidentiel de reconstruction et de développement des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (PPRD-NOSO) s'est tenue le 13 avril à Yaoundé, sous la présidence de son président, Balungueli Confiance Ebune. Ecrit Le Messager.

Il y a aussi les Fonds Covid dont « Une gestion chaotique » est décriée par le journal Terre Promise. Le scandale lié à la gestion du Fonds de solidarité pour lutter contre le Covid-19 et ses conséquences, tel que révélé par la Chambre des Comptes, a indigné et choqué l'opinion nationale.

Programme Elargi de Vaccination a fait « Pus de 768 000 enfants vaccinés en 2022 ». Malgré les efforts pervers de la pandémie de Covid-19, le pays a réalisé 80% de couverture vaccinale, soit 768 647 enfants vaccinés sur 943 116 attendus. Selon le ministre de la Santé publique, ces résultats ont été possibles grâce au processus de politiques directives mis en place par le PEV afin de favoriser la vaccination de tous les enfants sans distinction de leurs origines et de leurs couches sociales. Des acquis considérables que le PEV va sans doute préserver pour davantage améliorer le service vaccinal en 2023 comme l'indique son nouveau Plan de travail annuel. Selon le Quotidien Echos Santé)

Aussi bien que Couverture santé universelle qui est « La bonne prescription du Minsanté». Invité du journal de 20h30 de la CRTV lundi, 17 avril 2023, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachie a fait la lumière sur l'effectivité de la phase 1 de la Couverture Santé universelle et son opérationnalisation sur toute l'étendue du territoire camerounais. Face à Adèle Mballa, le membre du gouvernement a dévoilé la batterie de mesures prises pour la réussite de cette phase 1, lancée il y a quelques jours dans la Région de l'Est Cameroun.

Au sujet de la gestion des catastrophes : « On peut faire mieux » au Cameroun. La multiplication des sinistres de diverses natures, causant des pertes matérielles et humaines, appelle une intensification des actions préventives. Lors de la réunion qu'il a présidée le 11 avril dernier en ses services, le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, a également prescrit une plus grande synergie d'actions entre les différents acteurs relaye Cameroon Tribune.