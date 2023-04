Madagascar: Tsena Boky - Auteurs et lecteurs réunis pour la même cause

La grande foire Tsena Boky a ouvert ses portes le mardi 17 avril au jardin d'Antaninarenina et se poursuit jusqu'au 27 avril. Cet événement phare rassemble la plupart des maisons d'édition et librairies d'Antananarivo.

Cette année, 13 maisons d'édition et librairies malgaches ont pris part à l'événement. Elles ont principalement exposé des livres scolaires, culturels, culinaires, des romans ainsi que des livres d'histoire et des livres saints. Au sein de cette foire, les libraires et les maisons d'édition souhaitent accorder plus d'importance aux écrivains malgaches et à la langue malgache.

Pour sa part, Rabetokotany Armand Juliano, vendeur de livres à la librairie Loterana et Trano Printy Loterana Malagasy, souligne : « Nous essayons de nous rapprocher le plus possible des lecteurs, avec notre librairie et bibliothèque mobile. Nous visitons beaucoup de régions de Madagascar pour que les gens puissent de nouveau comprendre l'importance des livres. Nous participons énormément à des foires comme celle-ci car elles nous permettent de donner de la valeur aux écrivains malgaches et à la langue malgache. Nous vendons plus de livres en langue malgache qu'en langues étrangères, principalement des livres scolaires, d'histoire et des livres saints. Nous avons 140 ans d'expérience et je peux constater que les ventes de livres marchent très bien car nous sommes toujours là. Vous pouvez même acheter chez nous des livres produits en 1970. Le prix des livres varie selon leur catégorie. Concernant les prix, nous faisons de notre mieux pour les conserver et attirer nos clients, même si le prix des matières premières augmente. Par exemple, le prix de la Bible était de 18 000 Ariary mais actuellement, il est de 20 000 Ariary, à cause de l'augmentation des prix des matières premières. Les ventes de livres dépendent de la période, comme lors des rentrées scolaires, les livres scolaires se vendent très bien ».

Rester accessibles

Pour aider les lecteurs à accéder à leur catalogue, les maisons d'édition ont toutefois également exposé des livres en langues étrangères. Le prix des livres dépend de leur catégorie, mais les maisons d'édition font de leur mieux pour rester accessibles. La maison d'édition Ambozotany, par exemple, vend des livres à partir de 1500 Ariary et essaie de produire entre 5000 et 10 000 exemplaires pour maintenir des prix bas. Selon Ramanantenasoa Hortensia, secrétaire d'édition de la maison d'édition Ambozotany « Nous vendons plus de livres en langue malgache pour donner de la valeur aux écrivains locaux. Nous essayons de nous rapprocher le plus possible des lecteurs car les gens s'y intéressent rarement et n'achètent des livres que lorsqu'ils en ont besoin ».

En somme, le Tsenam-Boky 17ème édition est un événement qui permet de renouer le contact entre les maisons d'édition et librairies malgaches, les écrivains et les lecteurs. Une belle occasion pour les visiteurs de profiter de nombreux livres à prix abordables en langue malgache tout en soutenant l'industrie locale du livre.