Madagascar: Volley-ball / Championnat de Madagascar 1ère division - Pôle GNVB, NADJ, SQUAD et AVBA dans la cour des grands

Quatre équipes sont déjà qualifiées au Championnat de Madagascar 1ère division, qui s'étalera à Toamasina, du 19 au 27 mai prochain. Ces clubs ont validé leur ticket lors du championnat 2D récemment.

Les compétitions nationales, Championnat de Madagascar 2e division et la coupe de Madagascar jeunes organisées par la Fédération malgache de volley-ball (FMVB) qui se sont tenues au Gymnase Fihaonana Antsirabe, ont connu un franc succès. Le club d'Analamanga et celui d'Atsinanana ont été en démonstration durant ce sommet. Le prochain rendez-vous de la FMVB sera les Championnats de Madagascar 1ère division hommes et dames, qui se dérouleront durant la semaine de pentecôte du 19 au 27 mai prochain, à Toamasina.

Les deux finalistes de la 2DM et 2DF en l'occurrence PÔLE GNVB, NADJ, SQUAD et AVBA monteront dans cette grande étape. L'AVBA d'Antsirabe s'est montrée forte et a pu créer la surprise lors du championnat 2DF. Les volleyeuses de la ville d'eau seront l'équipe novice au sommet national à Toamasina. Le NADJ d'Atsinanana pout sa part a fait un beau parcours malgré la défaite lors de la finale. Quant à la gendarmerie, le club est parmi les grands favoris de la discipline et a toujours remporté le titre du championnat de Madagascar. « La gendarmerie nationale volley-ball participe toujours à toutes les compétitions, en particulier les nationales.

Le club et les athlètes essaient toujours de promouvoir le volley à Madagascar. On est prêt à en découdre », a fait savoir le Chef d'escadron Rasolofojaona, secrétaire général du club. En revenant sur les championnats 2D et jeunes, Analamanga a raflé tous les titres sans laisser de miettes. L'équipe de la GNVB a réalisé un triplé. « Des générations se succèdent. Les seniors transmettent leur expérience aux jeunes qui nous donnent des avantages par rapport aux autres clubs. Les jeunes suivent bien les consignes, et surtout il y a aussi la cohésion entre les parents, le club et ses dirigeants », a continué le SG.

Les jeunes générations sont la relève du sport à Madagascar. Le taux de participation des catégories U14 et U16 est encore insuffisant. « Nous encourageons tous les clubs à promouvoir la nouvelle génération de cette discipline », a ajouté Jean Honoré Razafinjatovo. En effet, La ville d'Antsirabe est dotée de très bonnes infrastructures, si l'on ne cite que ce gymnase à Vatofotsy. Pourtant, l'instance nationale et les clubs ont des difficultés à y accéder. Les sportifs lancent un appel au responsable compétent vis à vis de cette situation.