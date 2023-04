Madagascar: Ambohitsoa - Six bandits armés attaquent un chauffeur de taxi-be

Un conducteur de taxi-be de la ligne 139 reliant Ambohitsoa et Antanimena a été la cible de bandits lorsqu'il rentrait à pied chez lui après le travail.

« Au moins six hommes, dont l'un muni d'un pistolet et les autres de couteaux, s'en sont pris à lui. Quatre l'ont soulevé tout en le menaçant avec le pistolet et les armes tranchantes. Les deux autres ont fouillé ses poches pour y prendre de l'argent », témoignent les individus sur place. L'acte s'est passé à Ankazolava durant la nuit de dimanche dernier, vers 22 heures. Le quartier est pourtant animé et les piétons sont nombreux à emprunter cette zone. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule route pour relier les deux fokontany d'Ambohitsoa et Ankazolava pour arriver à Ankadievo et By-Pass.

Des milliers de personnes y circulent quotidiennement et il s'avère difficile d'y perpétrer des actes de banditisme. Cette nouvelle qui concerne cette agression à main armée a vite fait le tour du quartier, hier. Les habitants commencent à s'inquiéter pour leur sécurité et demandent un renforcement des patrouilles nocturnes, ainsi que des mesures strictes contre les bars qui pullulent dans le quartier.