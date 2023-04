Algérie: Prix d'Alger de récitation du Saint Coran et de célébration du patrimoine islamique - Le Premier ministre préside la cérémonie de distinction des lauréats

ALGER — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a présidé, lundi soir à la grande mosquée d'Alger, la cérémonie de distinction des lauréats du Prix d'Alger de récitation du Saint Coran et de célébration du patrimoine islamique.

Organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de Leilat Al-Qadr (Nuit du destin), la cérémonie a été marquée par la présence de membres du gouvernement, du Conseiller du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, M. Boualem Boualem, et des représentants du corps diplomatique de pays arabes et musulmans accrédités en Algérie.

Les lauréats de cette édition, qui comprend le concours national de récitation du Saint Coran et le concours d'encouragement des jeunes récitants, ainsi que les membres du jury ont reçu des attestations décernées par le président de la République.

Pour le concours national de récitation du Saint Coran, le premier prix est revenu à Soumia Amir de la wilaya de Blida, suivie de Salah Eddine Diflaoui de la wilaya de Médea, tandis que le troisième prix a été décroché par Hamza Bendjoudi de la wilaya de M'Sila.

Le premier prix dans le concours d'encouragement des jeunes récitants est revenu à Amina Yekhlef de la wilaya de Médea, suivi de Mohamed Abderrahmane Belgourari de la wilaya de Relizane, et de Malak Chetoum de la wilaya d'Annaba à la troisième place.

L'imam de la mosquée a prononcé un prêche dans lequel il est revenu sur les mérites du mois sacré de Ramadhan et de Leilat Al-Qadr. Cette occasion religieuse doit nous inciter à faire le bien, à prier et à bannir la division et les divergences au sein de la société, a-t-il dit.