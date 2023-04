Algérie: Futsal/Tournoi de la presse 'Mobilis' - Canal Algérie et Echourouk News en finale

ALGER — La finale de la 2e édition du tournoi de Futsal de la presse nationale "Mobilis" opposera l'équipe de Canal Algérie à celle d'Echourouk News, mercredi en soirée, à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), à l'issue des matchs de demi-finale joués dans la soirée du dimanche.

Les deux demi-finales ont été très disputées entre les quatre équipes qui ont confirmé leur mérite d'atteindre ce stade de la compétition dans un tournoi qui a débuté le 25 mars dernier avec l'engagement de vingt-huit (28) équipes de différents médias nationaux.

Dans la première demi-finale, la formation de DZ Match, conduite par le capitaine Adel Hadji a raté le coche de se qualifier en finale, pour sa première participation. L'équipe a encaissé le but de l'élimination dans les dernières secondes de la rencontre terminée sur le score de 5-4, en faveur d'Echourouk conduite par Redouane Mehdaoui.

La seconde demi-finale était tout autant relevée et pleine en suspens, entre une équipe de Canal Algérie, avec un excellent gardien (sacré trois fois homme du match), et DZ Tube de Samir Badi qui n'a pas démérité tout au long du tournoi, pour sa seconde apparition.

Les deux équipes n'ont pu se départager durant le temps réglementaire du match (4-4), et les fatidiques séries de tires au but qui ont désigné l'heureux vainqueur et animateur de la finale du 2e tournoi de Futsal de la presse nationale "Mobilis".

Le tournoi observera un repos, ce lundi, pour reprendre, mardi (23h00), avec le déroulement du match pour la 3e place (petite finale), entre DZ Match et DZ Tube. La rencontre sera précédée à (22h00) d'un match d'exhibition de football amputés (handisport).

La journée du mercredi sera consacrée à la grande finale, prévue à 23h00 et qui sera précédée à 22h00, d'un match gala qui réunira d'un côté, une équipe composée des cadres du ministère de la jeunesse et des sports (MJS), et de l'autre celle qui sera constituée des invités ONJSA, initiatrice du tournoi de la presse.

Initié par l'Organisation nationale des Journalistes sportifs Algériens (ONJSA), le tournoi de Futsal a pris cette année 2023, le label de "Mobilis" (opérateur de téléphonie mobile), sponsor majeur de la compétition, en plus du partenariat de l'office du Complexe olympiques 'Mohamed Boudiaf' (OCO), du Comité olympique et sportif algérien (COA), de la Fédération algérienne de football (FAF) et de la fondation Inaya.

Résultats:

Demi-finales:

DZ Match - Echourouk News (4-5)

Canal Algérie - DZ Tube (4-4), Canal aux TAB 2-1

Mardi 18 avril:

Match pour la 3e place (22h30)

Match d'exhibition de football amputés (22h00)

Mercredi 19 avril:

Match gala: Cadres MJS - invités ONJSA (22h00)

Finale du tournoi Futsal (23h00).