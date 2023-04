Congo-Brazzaville: Bouenza - Jules Monkala Tchoumou s'assure des avancées de la formation des agents recenseurs

En sa qualité de coordonnateur des activités départementales de la Bouenza, le préfet Jules Monkala Tchoumou s'est rendu, le 15 avril, dans les deux centres de la commune de Nkayi afin de s'assurer des avancées de la formation des agents recenseurs engagés dans le dénombrement principal du Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH5).

« Nous sommes très satisfaits du bon déroulement de ce cycle de formation et l'on voudrait pour preuve les témoignages que les agents ont eu à nous faire. Il y a la disponibilité et la qualité des enseignements. Nous savons que le gouvernement a mis toutes les conditions en place pour que le recensement général de la population et de l'habitation se déroule dans de bonnes conditions et l'une des bonnes conditions, c'est la qualité des agents recenseurs », a laissé entendre Jules Monkala Tchoumou.

Notons que c'est depuis le 4 avril dernier que ces agents recenseurs engagés dans le dénombrement principal du RGPH renforcent leurs capacités en matière de collecte et de traitement des données démographiques.

A partir du 25 avril, ils se déploieront sur le terrain et les statistiques du RGPH 5 aideront les pouvoirs publics à prendre les décisions adaptées en matière de politique publique. Ce recensement vise à produire et diffuser des données démographiques et socio-économiques actualisées afin de contribuer efficacement à l'élaboration des politiques et programmes ainsi que des projets de développement dans tous les départements.

Rappelons que selon le dernier recensement effectué en 2007, la population congolaise s'élevait à 3 976 000 habitants.