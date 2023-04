Afrique: Matières premières - Les nouvelles routes du diesel russe en Afrique

À défaut d'être acheté par les Européens, le diesel russe est prisé par les pays africains, le Nigeria en tête.

L'embargo européen sur les produits pétroliers russes, en vigueur depuis février dernier, a eu des conséquences directes sur l'approvisionnement de l'Afrique. Car les ports de Rotterdam, d'Amsterdam ou encore de Ventspils, en Lettonie, étaient des hubs par lesquels transitait le diesel russe. C'est là que les produits étaient mélangés pour répondre aux qualités demandées par les différents acheteurs. Une escale technique avant la destination finale. Les ports européens qui avaient en stock des produits russes avant l'embargo les ont écoulés, mais en théorie cela n'est plus possible aujourd'hui. Ce vide a été très vite comblé par des routes directes mises en place entre la Russie et le continent africain.

Le Nigeria, premier client africain pour le diesel russe

La Tunisie, la Libye, la République démocratique du Congo, le Ghana et le Nigeria sont aujourd'hui approvisionnés par la Russie sans intermédiaire européen. Le Nigeria est même devenu le premier acheteur de diesel russe. Ses importations ont été multipliées par plus de dix au premier trimestre par rapport à la même période il y a un an, soit près de 488 000 tonnes contre 38 000 tonnes. Au premier trimestre, l'Afrique a importé un volume record de diesel russe, soit 812 000 tonnes. Ces ventes à l'Afrique ont été facilitées par des réseaux déjà en place, via des intermédiaires basés à Dubaï ou à Singapour qui continuent d'acheter du diesel russe et ciblent particulièrement le marché africain.

La Russie exporte plus de produits raffinés qu'il y a un an

Ces expéditions vers l'Afrique s'expliquent aussi par une augmentation des volumes de brut raffiné en Russie. Moscou a exporté 600 000 tonnes de diesel en plus au premier trimestre par rapport à l'année dernière. Vendre des produits raffinés est plus rentable pour la Russie depuis l'instauration d'un prix plafond par le G7 et l'Union européenne. Le plafond est de 100 dollars pour le diesel, alors qu'il est de 60 dollars pour le brut. Acheter en direct du diesel russe ne permettrait pas toujours à l'Afrique de faire de bonnes affaires, à cause de la hausse du marché et la facture reste élevée à l'arrivée pour les pays importateurs africains.