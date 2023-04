Congo-Brazzaville: Santé - L'hôpital général Adolphe-Sicé continue d'améliorer ses offres de soins

La remise en activité du service d'odontostomatologie et de chirurgie maxillo-faciale à l'hôpital général Adolphe-Sicé de Pointe-Noire ainsi que la célébration de la Journée mondiale d'hémophilie ont lieu le 17 avril, en présence de Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population.

Afin de répondre à la vision du chef de l'Etat réitérée dans la préface de la Politique nationale de santé 2018-2030, dans laquelle il estime qu'il faut « garantir l'accès universel à tous à des services de santé de qualité et un état de santé optimal pour soutenir durablement la croissance et le développement du pays », l'hôpital général Adolphe-Sicé a pensé réhabiliter et équiper le bâtiment qui abrite le service d'odontostomatologie et de chirurgie maxillo-faciale afin d'offrir au personnel soignant de meilleures conditions de travail et aux malades des soins et des services de qualité.

Un service qui comprend, entre autres, un vestibule qui servira aussi de bureau d'enregistrement de tous les malades, un bloc sanitaire moderne avec extraction d'air et annexe au vestibule comprenant quatre pièces distinctes : un hall, une douche et deux W.C, une partie technico administrative avec une salle d'attente humanisée servant également de dégagement et équipée de deux fauteuils confortables, des cabines dentaires, un cabinet de prothèse dentaire... « J'ose espérer que notre population n'osera plus se livrer aux bonimenteurs et à toutes sortes de pratiques qui compromettent sa santé.

Car il faut noter que les affections bucco-dentaires dont les plus courantes sont les caries dentaires, les maladies parodontales graves, la perte de dents et les cancers de la cavité buccale, les saignements gingivaux chez les malades souffrant de l'hémophilie, constituent un problème de santé publique majeure, mais dont on parle peu », a dit Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe-Sicé. « A travers ce service d'odontostomatologie et de chirurgie maxillo-faciale, l'hôpital général Adolphe-Sicé donne à la population du département de Pointe-Noire et ses environs les possibilités d'améliorer sa santé bucco-dentaire », a-t-il ajouté.

L'hémophilie, un trouble congénital de la coagulation du sang

« Accès pour tous : la prévention des saignements comme référence mondiale de soins », tel a été le thème de la Journée mondiale de l'hémophilie célébrée à Pointe-Noire. Hématologue et président du comité de direction de l'hôpital général Adolphe-Sicé, le Pr Alexis Elira Dokekias a présenté à l'auditoire l'hémophilie lors de l'exposé fait à cette occasion. L'hémophilie, a-t-il dit, est un trouble congénital de la coagulation du sang causé par un déficit en facteur de coagulation. C'est une maladie rare touchant essentiellement les sujets de sexe masculin.

Non dépistée, elle peut entraiîner de complications hémorragiques sévères et causer la mort, a t-il dit. Ses signes et symptômes suspects sont les saignements prolongés (après coupures, chirurgie...) et répétés spontanés, abondants et prolongés, saignements prolongés de gencives ou suite à une extraction dentaire, saignements prolongés après circoncision.... La fédération mondiale de l'hémophilie, a t-il renchéri, recommande vivement d'utiliser des concentrés recombinants ou dérivés de plasma viro inactivé en vue du traitement de l'hémophilie et d'autres troubles de la coagulation génétique. Elle fait don de ces produits aux pays à ressources limitées.

Président de l'Association congolaise de l'hémophilie, Jean-Paul Léonard Ngoukoulou, hémophile, a témoigné sur la vie du patient souffrant de cette maladie et dont l'existence est faite des hospitalisations fréquentes, de la stigmatisation et du rejet par des proches et parents. En s'adressant à l'autorité gouvernementale, il a plaidé pour la mise en place de la première unité déconcentrée des traitements à l'hôpital général Adolphe-Sicé pour anticiper aux réponses à la survenue des crises de nuit ou le week-end et à la prise en charge médicale quotidienne des patients.

En délivrant le message du gouvernement à l'occasion de cette journée, le ministre Gilbert Mokoki a déclaré: « Le gouvernement de la République, sensible à l'appel visant à rassembler et défendre un meilleur accès aux traitements de soins, mettra un accent sur un meilleur contrôle et une meilleure prévention des saignements de toute personne atteinte d'un trouble de coagulation. Aussi, le ministère de la Santé et de la Population oeuvrera pour le dépistage précoce de la maladie pour un meilleur suivi, ainsi qu'aux traitements plus qu'actifs pour aider les personnes atteintes à bénéficier d'une meilleure qualité de soins ».

La remise d'un don de matériel technique par le ministre de Santé et de la Population au directeur général de l'hôpital Adolphe-Sicé a mis fin à l'activité.