Angola: Le pôle industriel de Caála pari sur la recherche de nouveaux investissements

Caála — L'augmentation d'investissements, à travers de la recherche et l'attraction de nouvelles sources de financement, constitue l'un des principaux objectifs du Pôle de Développement Industriel de Caála (Huambo) considéré comme le troisième plus grand du pays.

Le pôle, mis en place en 2015, a une superficie d'environ mille et 82 hectares (1 hectare correspond à 10000 mètres carrés), dont ont déjà été préparés 583 hectares, dont 100 pour les lots industriels et 10,5 pour les lots de services et de commerce.

Il compte actuellement quatre usines, à savoir des portefeuilles, des matelas et des meubles de maison et d'hôpital, avec un total de 129 emplois actifs, dont 122 nationaux et 7 expatriés.

Se confiant lundi à l'ANGOP, la coordinatrice du Pôle, Angelina Cochi, a dit qu'outre les quatre usines en pleine fonctionnement, l'espace pourrait compter, dans les prochains temps, sur cinq autres en cours d'achèvement, en raison de l'amélioration de l'environnement des affaires et de l'investissement privé.

Elle a souligné qu'il s'agissait de deux usines de transformation du blé et de production de spaghettis, d'huile végétale, de ciment colle et de peinture et d'une autre de montage de broyages.

La responsable a indiqué que, malgré cet investissement, le pôle a enregistré l'arrêt, au cours des six dernières années, des travaux de quatre autres usines de production de détergents, de papier hygiénique et de béton.

Angelina Cochi a déclaré que l'installation d'usines dans le pôle de développement industriel de Caála avait considérablement diminué, en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19.

"Depuis 2020, les investisseurs se plaignent du manque de financement, pour dynamiser le pôle, actuellement, bien en deçà des attentes du point de vue de l'évolution, d'où le pari sur la recherche et l'attraction de nouvelles sources d'investissement", a-t-il déclaré.

Elle a expliqué que l'absence d'infrastructures de soutien constituait également un autre obstacle à la mise en place accélérée d'unités de fabrication diverses, en mettant l'accent sur la promotion de la croissance socioéconomique.

La responsable a déclaré que le pôle manquait avant tout d'électricité, de systèmes de distribution d'eau potable, d'égouts et de rues, pour attirer davantage de chercheurs nationaux et étrangers.