Angola: João Lourenço souligne l'importance de la réconciliation

Luanda — Le Président du MPLA, João Lourenço, a exhorté mardi (18 avril) la promotion de l'esprit de réconciliation sincère et authentique, dans le comportement et les attitudes de chaque citoyen et de chaque force politique.

João Lourenço s'exprimait à l'ouverture de la IVe Session ordinaire du Comité central du MPLA, au Centre de conférences Belas, à Luanda.

A cette occasion, il a réaffirmé l'engagement du MPLA dans la lutte continue pour la consolidation des acquis, basés sur l'indépendance, la paix et la réconciliation nationale.

João Lourenço, qui est également Président de la République, a déclaré que le grand défi d'aujourd'hui est de mettre en oeuvre des politiques publiques, basées sur le programme du MPLA approuvé aux urnes, qui garantissent le développement économique durable et le bien-être du peuple angolais.

Il a regretté que certains partis d'opposition n'aient jamais voté en faveur du Budget général de l'État (l'OGE, sigle en prtugais), instrument sans lequel il n'est pas possible de mettre en oeuvre des programmes de développement, tels que ceux liés au réseau national des routes, des ports, des aéroports, des chemins de fer, aux écoles, aux universités, aux hôpitaux, aux centres de production et de distribution d'eau et d'énergie et logements sociaux.

De même, a-t-il ajouté, l'OGE permet l'admission de nouveau personnel et le paiement des salaires et des subventions et d'autres droits des travailleurs.

Il a également accusé certains partis qui tentent de se faire passer pour de grands défenseurs des intérêts publics, alors qu'en pratique, ils font le contraire et ne votent pas pour l'OGE depuis 31 ans, ni n'acceptent les résultats des élections.

"Cependant, il est juste de reconnaître qu'au Parlement, il y a des partis politiques qui ont adopté une position sérieuse, responsable et patriotique au fil des ans", a-t-il déclaré.

Selon le président du MPLA, l'exécutif a multiplié l'offre d'emplois, de logements, d'établissements d'enseignement à tous les niveaux, d'unités hospitalières, d'infrastructures sportives, de formations professionnelles pour les jeunes, les encourageant à se lancer également dans l'entrepreneuriat.

"Les appels d'offres publics, qui ont lieu depuis 2019, pour l'admission de professionnels de la santé publique et de l'éducation s'adressent aux Angolais en général, mais finissent par profiter principalement à nos jeunes", a souligné João Lourenço.