Tunisie: DPDW-Art Rue | Civic Space-dpdw-ART rue - Le droit fondamental à l'accès à l'eau

L'objectif derrière cette rencontre est de tenter de comprendre les défis auxquels est confronté notre territoire, identifier les stratégies déployées en matière de gestion de l'eau et interroger notre imaginaire collectif autour de cette ressource naturelle.

A l'heure où la Tunisie fait face à une situation chronique de stress hydrique, où les zones humides sont impactées par des phénomènes de pollution, de sécheresse et autres activités humaines intensives, la fabrique artistique l'Art Rue consacre la prochaine rencontre du Civic Space au droit fondamental à l'accès à l'eau.

Un espace de parole forte et citoyenne

L'objectif derrière cette rencontre est de tenter de comprendre les défis auxquels est confronté notre territoire, identifier les stratégies déployées en matière de gestion de l'eau et interroger notre imaginaire collectif autour de cette ressource naturelle.

La rencontre en ligne, prévue le mercredi 26 avril 2023, est organisée dans le cadre de la programmation culturelle digitale «Dream Performative Digital World» (DPDW), créée en 2020 par l'association en vue d'offrir un espace de parole forte et citoyenne et un cadre de rencontre d'experts autour de thématiques actuelles, politiques, artistiques... mais avant tout humaines.

Cette rencontre sera modérée par Wahid Ferchichi, professeur en droit public, et croisera les pratiques et les expertises de Raoudha Gafrej, experte en eau et changement climatique, Alaa Marzougui, coordinateur de l'Observatoire tunisien de l'eau, et Mohsen Bchir, artiste porteur du projet Thirst Republic, qui a vu le jour grâce au soutien des Initiatives culturelles et civiques menées par les jeunes, organisées dans le cadre du programme financé par l'UE All-Around Culture.

Un artiste environnemental pluridisciplinaire

Mohsen Bchir est un artiste environnemental pluridisciplinaire. Ingénieur en biologie industrielle, il a ensuite obtenu un master en beaux-arts de la Washington State University, grâce à la bourse Fullbright. Coordinateur du projet «Electrical Disorder» dans le cadre du festival des lumières Interference à Tunis, il a participé en 2020 au programme d'études Tasawar, organisé par le Goethe-Institut de Tunisie et qui porte sur les pratiques curatoriales.

Le village de Nefza n'a pas accès à l'eau potable bien qu'il s'agisse d'une zone pluvieuse. Le travail de Mohsen est à la fois scientifique et artistique : il mène des recherches et des analyses ainsi que des réunions et des entretiens avec les villageois, les principaux acteurs du projet, mais aussi avec des ingénieurs, des représentants du gouvernement et des experts. Il souhaite créer une exposition interactive avec une série de photos en réalité augmentée, qui pourraient être dévoilées dans des lieux à vocation scientifique ou artistique. De même, il compte réaliser des entretiens dans lesquels les villageois racontent des histoires de manière poétique, et un documentaire qui pourrait être présenté dans les écoles. L'artiste envisage également de créer un livre photo interactif, avec des codes QR menant à des histoires audio.

En dehors de ses activités artistiques et culturelles dont elle est réputée, à savoir Dream City, l'association l'Art Rue est un espace de création, d'expérimentation et de recherche entre les pratiques et les cultures, à travers une panoplie d'activités ouvertes aux performances, aux arts, aux débats en vue de développer de nouveaux concepts.