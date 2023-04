Soudan: Aux origines de la crise

analyse

Des affrontements meurtriers ont éclaté samedi 15 avril au Soudan entre les Forces armées soudanaises dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les Forces de soutien rapide, une milice paramilitaire dirigée par le général Hemetti. Le dernier bilan donné par l'ONU fait état de 185 morts et plus de 1 800 blessés.

Ces violences ne sont pas une surprise. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de tension entre les deux groupes et surtout leurs deux chefs. À l'origine de cette situation, une lutte de pouvoir entre les deux généraux les plus puissants du Soudan. D'un côté, le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige de facto le pays. De l'autre, son numéro deux, le général Mohamed Hamdane Daglo, surnommé « Hemetti », à la tête des Forces de soutien rapide (RSF, en anglais), une puissante force paramilitaire.

Pour comprendre cette rivalité, il faut remonter au 11 avril 2019. Ce jour-là, le dictateur Omar el-Béchir est renversé par un coup d'État militaire. Al Burhan et sa junte prennent le pouvoir. Hemetti est numéro deux du régime. Le Soudan se dirige vers un transfert du pouvoir aux civils, mais en octobre 2021, les militaires font un nouveau putsch. Al Burhan et Hemetti sont à la manoeuvre pour faire échouer la transition démocratique.

Intégration dans l'armée

Ces derniers mois, le Soudan se dirigeait une fois de plus vers un transfert du pouvoir aux civils. Mais une question épineuse restait à régler : comment intégrer les Forces de soutien rapides de Hemetti au sein de l'armée régulière. Et puis qui pour contrôler les soldats ? Qui pour contrôler les armes ?

▶ À lire aussi : Soudan: «Nous ne sommes que des dommages collatéraux dans leur lutte pour le pouvoir»

Les deux généraux ont des positions opposées là-dessus. L'armée voulait une intégration très rapide, dans une échéance d'un ou deux ans. Le général Al-Burhan, soutenu par l'Égypte, et sous pression de certains cadres islamistes de l'armée, conditionnait la signature de l'accord à l'intégration des RSF dans les rangs de l'armée, sous son commandement.

Les RSF voulaient garder une autonomie jusqu'à une dizaine d'années. Hemetti refusait catégoriquement de laisser son rival commander ses hommes et acceptait de placer ses forces seulement sous l'autorité d'un chef d'État civil, et à condition que l'armée soit purgée de ses éléments islamistes. Cette réforme de la sécurité, enjeu central du transfert de pouvoir vers les civils, a donc mis le feu aux poudres.

Ancienne rivalité

Mais la rivalité entre les deux hommes est plus ancienne. Depuis des années, les Forces de soutien rapide du général Hemetti n'ont cessé de monter en puissance. Constituée de 80 à 120 000 hommes, bien équipés, bien entraînés, cette force en forme d'électron libre, qui ne répondait pas au pouvoir central, a suscité un mécontentement dans l'état-major de l'armée régulière. Avec l'envoi de mercenaires au Yémen et la manne financière de la contrebande d'or pour le compte des Émirats arabes unis, Hemetti est aussi devenu l'un des hommes les plus riches et puissants du pays.

La rivalité entre Al-Burhan et Hemetti est également personnelle. Les deux officiers se connaissent bien, ils ont tous les deux opéré au Darfour pendant la guerre civile dans les années 2000 puis durant la guerre du Yémen. Et ils sont en concurrence depuis plusieurs années pour récupérer un certain nombre de réseaux de ressources depuis la révolution de 2019.

Tout cela n'a fait qu'envenimer les choses au fil des mois. Avec une accélération durant les négociations politiques. Chaque camp a recruté massivement, notamment parmi la jeunesse du Darfour, la grande région de l'Ouest.

Depuis plusieurs semaines, les deux groupes antagonistes avaient procédé à d'importants mouvements, amenant hommes et matériel dans la capitale. La tension est montée d'un cran, jeudi 13 avril, lorsque les RSF se sont déployées autour d'une base aérienne à Méroé, dans le nord du pays. Les affrontements, deux jours plus tard, pouvaient éclater.

▶ À lire aussi : À la Une: les civils pris pour cible au Soudan alors que le conflit s'intensifie