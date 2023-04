Angola: L'Assemblée nationale soumet au vote le Compte général de l'État

Luanda — L'Assemblée nationale discute et vote pour son approbation, mercredi, le Compte général de l'État (CGE) pour l'exercice 2020.

Selon une note de l'Assemblée nationale à laquelle l'ANGOP a eu accès, le vote aura lieu lors de sa 5ème réunion plénière ordinaire de la 1ère session législative de la 5ème législature.

Le Compte Général de l'Etat (CGE) est l'ensemble des opérations financières, des documents comptables, budgétaires et financiers, et des rapports de performance de gestion, correspondant aux actes de gestion budgétaire, financière, patrimoniale et opérationnelle et de conservation des biens et valeurs publics.

Le document susvisé comprend les comptes de tous les organes de l'Administration Centrale et Locale de l'Etat et des Services, des Instituts Publics et des Fonds autonomes, ainsi que la Caisse de la Sécurité Sociale et des Organismes de Souveraineté.

La Cour des comptes envoie l'avis sur la CGE à l'Assemblée nationale accompagné du rapport annuel qui doit contenir un résumé des délibérations juridictionnelles se rapportant à l'exercice en cours et propose des mesures à adopter pour améliorer la gestion financière des ressources publiques.

L'approbation du Compte Général de l'Etat (CGE) découle de préceptes légaux, visant une plus grande transparence dans la gestion publique.