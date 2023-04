Angola: Le corridor de Cuanza et le style Semba devient patrimoine historique et culturel

Luanda — Le "Corredor do Cuanza", le genre de musique et de danse "Semba" ont été récemment désignés patrimoine historique et culturel national, a révélé ce mardi à Luanda, le ministre de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau.

Le ministre qui s'exprimait à l'ouverture de la table ronde sur la sauvegarde du patrimoine culturel, matériel et immatériel de l'Angola, tenue dans le cadre de la Journée internationale des monuments et des sites célébrée aujourd'hui, a ajouté que le Dikanza (instrument de musique traditionnelle) et la Bessangana (vêtements typiques de Luanda) ont également été élevés à la même catégorie.

Pour Filipe Zau, cet héritage rend le pays fier de préserver une variété de biens culturels qui représentent l'une des plus grandes richesses culturelles et humaines de toute société.

« Des plus de trois cents biens classés à travers le pays, la récente candidature de la Sona au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, ainsi que les diverses interventions pour la récupération des édifices publics et privés classés sur la liste du patrimoine historique et culturel national sont de bons exemples des efforts déployés par le gouvernement angolais », a-t-il déclaré.

Pour Filipe Zau, il est nécessaire de reconnaître la responsabilité des entités publiques et privées qui, à travers des conférences, des expositions thématiques et des publications périodiques, contribuent à la diffusion et à la reconnaissance du vaste patrimoine et des sites culturels de l'Angola.

La Journée internationale des monuments et des sites a été créée en 1982 par le Conseil international des monuments et des sites (ICOMS) et approuvée par l'UNESCO l'année suivante, dans le but de sensibiliser les États membres à diversifier, protéger et conserver le patrimoine culturel.

L'Angola compte plus de 278 monuments et sites inscrits.