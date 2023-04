Afrique Australe: L'Angola participe avec sept projets au SASSCAL 2.0

Huambo — L'Angola participe avec sept projets au Centre d'Afrique australe pour les sciences et les services d'adaptation au changement climatique et de gestion durable des sols (SASSCAL 2.0), dont la mise en oeuvre a commencé en mars dernier, a appris l'ANGOP.

Ce sont des projets remportés par des chercheurs des universités Agostinho Neto (UAN), José Eduardo dos Santos (UJES) et Kimpa Vita, en plus de l'Institut Supérieur Polytechnique Tundavala et de l'organisation non gouvernementale angolaise ACADIR.

L'information a été fournie, ce mardi, à l'ANGOP, par le coordinateur du SASSCAL en Angola, Vasco Chiteculo, soulignant que les projets nationaux sont liés aux problèmes d'infrastructures, le réseau d'interaction scientifique pour la création de réseaux et d'autres supports, approuvé pour la période triennale 2022 - 2025.

Parmi ceux-ci, il a souligné les projets de l'Université José Eduardo dos Santos, à Huambo, visant la sécurité alimentaire et l'utilisation des forêts pour les zones communautaires, la gestion et la durabilité des sols angolais et le soutien à la formation en apiculture pour la production de miel.

Il a ajouté que l'ACADIR, opérant dans la province de Cuando Cubango, s'occupait du développement de moyens de subsistance améliorés et de la gestion des ressources humaines, compte tenu du changement climatique.

En 2022, a-t-il dit, les projets reposaient sur l'acquisition d'équipements de laboratoire, le développement des capacités humaines et l'échange d'expériences, et la phase de mise en oeuvre a débuté en mars dernier, et l'achèvement est prévu en 2025.

Au total, Vasco Chiteculo a déclaré que SASSCAL 2.0 compte 13 projets, établis dans cinq pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), à savoir l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et la Zambie, avec le soutien financier de la République fédérale d'Allemagne, d'une valeur 8,6 millions d'euros.

Il a informé que l'Angola, en plus de participer avec sept, coordonne également deux autres, à savoir le projet de soutien à la gestion durable de la fertilité des sols et celui de création d'un champ virtuel d'ingénierie, d'un budget de 678 130,54 euros.

Les actions du SASSCAL, selon le responsable, se divisent en différentes catégories, allant des problèmes majeurs de la SADC, à la recherche individuelle, au réseau scientifique des programmes d'études dans les universités de la région, à l'amélioration des infrastructures scientifiques et aux actions de développement communautaire.

Il vise également à résoudre les problèmes régionaux, en s'appuyant, à cet effet, sur la coopération des scientifiques des pays membres, qui sont interconnectés dans la présentation de solutions viables, surmontés des problèmes comme le manque d'eau, de nutriments dans le sol, entre autres.