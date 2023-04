Afrique de l'Est: Incertitude sur la tenue de la réunion des ministres de la Défense de l'EAC à Goma

La rencontre des ministres de la Défense des pays membres de la Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC) ne va plus se tenir ce mercredi 19 avril à Goma (Nord-Kivu) comme prévu.

Cette rencontre devrait pourtant se pencher sur l'évaluation du mandat de la force de l'EAC, qui a expiré depuis le 31 mars dernier.

Les rasons de la non-tenue de ces assises, ni une nouvelle date de ce rendez-vous n'ont été communiquées.

S'exprimant à ce sujet le lundi dernier lors de sa rencontre à Goma avec la presse, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a indiqué qu'il ne fallait pas faire des fixations sur les dates :

« Quoi qu'il en soit, on sera obligé de nous retrouver. Donc, il ne faut pas faire des fixations sur les dates, parce que la problématique est connue et l'urgence de se réunir pour discuter à propos l'est aussi ».

Cette réunion devra discuter de l'avenir de la force régionale, poursuit-il, parce qu'il y a des points sur lesquels la RDC n'est pas d'accord dans la manière dont les choses ont fonctionné :

« Comme nous sommes dans un processus sensible, la discussion que nous avons avec la force régionale c'est aussi de nous assurer que de manière progressive, au fur et en mesure qu'ils se retirent, nous soyons en mesure de retourner d'abord les administrateurs des territoires. Vous savez que nous sommes sous état de siège, et donc ce sont des militaires ».

La discussion avec la force régionale « sera évidemment une discussion de vérité », a estimé Patrick Muyaya, affirmant toute fois son scepticisme :

« On attend de voir parce que vous savez que, depuis que ce processus a commencé, nous, nous restons sceptiques parce que nous connaissons les acteurs ».