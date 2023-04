Congo-Brazzaville: Accès aux soins - Mieux associer la société civile dans la gestion des structures sanitaires

Les nombreux manquements liés à l'accueil des malades, au retard à la consultation ou à la vente des médicaments dans les hôpitaux ont accentué la méfiance entre médecin et patient. Un forum consacré aux droits du patient, ouvert le 18 avril à Brazzaville, tente de proposer des pistes de solutions.

Le forum sur les droits du patient et la redevabilité des formations sanitaires en République du Congo est organisé par l'Observatoire congolais des droits de consommateurs (O2CD), avec le soutien de l'ambassade de France au Congo et l'association Indecosa-CGT France. L'événement réunit pendant trois jours les représentants du ministère de la Santé, des districts sanitaires et des organisations de la société civile.

L'activité vise, d'après le secrétaire exécutif de l'O2CD, Mermans Babounga, à lancer un plaidoyer en vue de doter le Congo d'une charte du patient et des usagers qui permettra aux associations des consommateurs d'être partie prenante dans la mise en oeuvre du texte. Les participants examineront ensemble le projet de charte du patient qui sera ensuite soumis au gouvernement pour adoption. Ce document prendra en compte les attentes pressantes des patients ainsi que la dégradation du climat de confiance des patients sur les formations sanitaires.

« Malgré les réformes entreprises par le gouvernement depuis les assises d'Ewo de 2016, le secteur de la santé au Congo reste confronté à la méconnaissance des textes, procédures et supports de gestion à tous les niveaux ; à la faible implication de la communauté et des organisations de la société civile dans la gestion de la santé ; au manque des mécanismes de redevabilité et un cadre de concertation formel entre la tutelle et les organisations des usagers », a déclaré Mermans Babounga.

Ces acteurs locaux en quête de réforme du système sanitaire congolais vont partager l'expérience avec leurs homologues de l'association Indecosa-CGT France. Le point essentiel concerne le rôle du comité des représentants dans le parcours du patient au sein des formations sanitaires. Le respect des droits du patient et surtout l'implication des comités des usagers font partie des principes à relever, a estimé la cheffe de mission société civile à l'ambassade de France, Léa Tardieu, qui a réitéré l'engagement de son pays à appuyer la réforme du secteur de la santé.

Saluant l'initiative du forum, l'inspecteur général de la Santé, le Pr Richard Bilebo, a fait état des mesures mises en place par le gouvernement en vue « d'améliorer l'accès aux soins » dans le pays. « Nous attendons de ce forum deux résultats : un projet de charte du patient et une feuille de route pour son adoption. Les participants devront également fixer les critères des choix des membres des comités de gestion de formation sanitaire », a précisé l'inspecteur général de la santé.

Le rapport de l'enquête réalisée en janvier 2022 auprès des formations sanitaires par l'O2CD est révélateur de la défaillance du système de santé. Outre des mauvaises conditions d'accueil, la population se plaint de la négligence des patients, de la rupture des intrants au niveau des laboratoires, de la vente des médicaments aux patients, de la discrimination sur les observations et les évacuations sanitaires, de l'insuffisance de formation de certains professionnels de santé...