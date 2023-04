Sénégal: Insertion professionnelle et employabilité - L'Association Codou Samba Linguère inscrit les handicapés dans les métiers du numérique

C'est une formation pratique de 15jours que l'Association Codou Samba Linguère Film a offert aux handicapés et à des jeunes du département de Rufisque. Il s'agit pour l'association d'aider cette catégorie de personnes à contourner les difficultés de la mobilité pour embrasser des métiers qui ne nécessitent pas de déplacement. L'atelier se déroule du 11 au 28 avril au centre culturel Maurice Guèye.

Dans le cadre de la formation à l'entreprenariat, l'Association Codou Samba Linguère a initié un programme de 15 jours dans les métiers de l'entrepreneuriat numérique et de la culture aux handicapés du département de Rufisque. Il s'agit pour l'association spécialisée dans la culture d'initier ces personnes dans des métiers flexibles en rapport avec leur situation de Handicap.

Entre autres filières, la photographie, la prise de vue, le montage vidéo, l'infographie sont offertes aux personnes vivant avec un handicap et à une cohorte de jeunes qui s'activent dans le secteur de la culture et des médias. « Nous avons une formation inclusive qui s'appelle culture pour tous. C'est pour pouvoir permettre aux personnes qui vivent avec un handicap ou qui ont une mobilité réduite de pouvoir se former dans les métiers de la culture.

En réalité c'est un domaine où il y a des postes qui ne demandent pas de se déplacer. Vous voyez parfois les monteurs, les infographes, les techniciens, les mixeurs, ils n'ont pas besoin de se déplacer pour travailler. Ce sont des corps de métiers qui conviennent très bien à ceux qui ont des difficultés pour se déplacer », a expliqué Omar Guèye, SG association Codou Samba Linguère films.

Cette session compte selon le responsable de l'organisation 70 personnes et après Rufisque d'autres sessions seront organisées dans les régions. Un vaste programme qui nécessite des partenariats avec les collectivités mais aussi et surtout les entreprises dans le cadre de leur responsabilité sociétale d'entreprise. C'est dans ce cadre que l'Association qui chemine depuis une dizaine d'années avec la fondation SOCOCIM a noué une convention de partenariat.

A travers ce partenariat, la fondation apporte un soutien logistique, en mettant la disposition une salle multimédia et un appui financier pour prendre en charge les frais liés à la formation. « Nous sommes là pour la signature de la convention entre l'association et la fondation Sococim après un compagnonnage de 10 années qui a permis la formation de beaucoup de jeunes au niveau du département de Rufisque déjà et au niveau du Sénégal entier.

Aujourd'hui, au fur et à mesure que nous avançons, nous avons besoin de moyens financiers parce qu'au niveau des inscriptions nous ne prenons que 20 bénéficiaires durant la 1ère session. Pour la sélection, nous avons une bonne cinquantaine voire plus de 70 », a expliqué le secrétaire général de l'Association Codou Samba Linguère.

Selon la présidente de la fondation SOCOCIM, il s'agit d'un programme en phase avec les objectifs de la fondation puisqu'elle « contribue à l'insertion des jeunes, à leur mieux être social notamment à leur employabilité directe ». Pour Patricia Diagne, cette convention ouvre un autre palier du soutien que la Fondation a toujours apporté à l'association depuis plus d'une dizaine d'années.

« Nous sommes passés aujourd'hui à un autre niveau de soutien à cette association. Nous avons une grande confiance que ces jeunes pourront trouver un emploi facilement. Que ce soit dans des structures privées ou publiques ou bien monter leurs petites entreprises. Il y a une grande variété de métiers quand on parle d'audiovisuel », a-t-elle lancé.