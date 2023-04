Ile Maurice: Les établissements scolaires déploient les efforts pour le rattrapage

Après quelques jours de vacances, plus de 199 000 élèves ont repris le chemin de l'école hier. Le deuxième trimestre a débuté le 17 avril et s'étendra jusqu'au 14 juillet. Fort des annulations des classes liées aux intempéries au trimestre précédent, les responsables scolaires déploient les stratégies pour s'atteler au cursus. Tour d'horizon.

«Plus de 95% des enfants ont effectué leur rentrée scolaire, hier. Et pour le personnel, la présence était assurée à 100 % au niveau de notre école primaire», constate Namarajen Tiroovengadum, président de l'Association des maîtres d'école et responsable de la Swami Sivananda Government School, à Tyack. Pour lui, la veille de fortes pluies est toujours un peu «dérangeante», mais ce facteur ne doit pas décourager les écoliers.

D'ailleurs, pour les remettre dans le bain scolaire, la première semaine est dédiée aux révisions et évaluations. «Au deuxième trimestre, les sorties pédagogiques permettront aux élèves de mieux assimiler leurs apprentissages de visu.»

Quid du rattrapage scolaire suite aux 12 jours manqués ? Selon lui, chaque enseignant dispose d'un groupe WhatsApp, ce qui permet d'assurer la continuité du travail scolaire à 50-60 %. «Cela se passe ainsi dans plusieurs écoles primaires. Le contact est maintenu, ainsi que les devoirs. Pour le rattrapage actuel, cela ne prendra pas beaucoup de temps étant donné que les élèves et les enseignants sont déjà habitués. La routine recommencera très vite.»

«Le deuxième trimestre est plus long. C'est un temps pour faire le bilan du premier trimestre pour voir la complétion des chapitres. Cela se fait dans un esprit de travail, de sérieux et de motivation.»

Au secondaire, la présence estudiantine était également assurée, comme en témoignent plusieurs recteurs. «Les élèves ont répondu présents dès le premier jour. Nous avons fait une open day pour la remise de certains bulletins aux enfants. Et ce, principalement pour les Grades 7, 8 et 10», déclare Lindsay Thomas, recteur du collège du Saint-Esprit Rivière-Noire.

Selon lui, le personnel éducatif est clairement conscient que ce nouveau trimestre sera long, d'où un travail à établir dès maintenant. Idem pour les collégiens. «Les élèves montrent leur engouement au niveau de la reprise scolaire. Par rapport à l'extension de cinq jours avalisée par le ministère de l'Éducation, c'est à peine si les jeunes en parlent.»

Pour Neeteshraj Sewpal, recteur du Curepipe College, les jeunes sont conscients de leurs performances et attentes pour le deuxième trimestre, suivant la réception de leurs bulletins la semaine dernière. D'autant que cette seconde partie du calendrier scolaire est cruciale pour les candidats aux examens nationaux et ceux de Cambridge.

«Les élèves étaient présents en classe lors du prolongement de trois jours au premier trimestre. Je ne pense pas que les cinq jours additionnels sur le calendrier scolaire vont les affecter psychologiquement, puisque nous terminons toujours le 14 juillet. C'est davantage au troisième trimestre qu'il y aura des changements», confie-t-il.

Aussi, Neeteshraj Sewpal affirme que des stratégies de rattrapage sont déjà déployées suivant les fermetures scolaires relatives aux pluies torrentielles. «On a dû retravailler le cursus prévu pour le premier trimestre. Là, on rattrapera quelques chapitres non terminés. Les élèves de Grades 11 et 13 doivent compléter leur programme pour la révision des examens de Cambridge. Tout est bien enclenché. On mettra les bouchées doubles pour quelques semaines.»

Du côté du Service Diocésain de l'Éducation Catholique, Clive Anseline, chargé de communication, déclare qu'élèves et personnel enseignant débordent d'enthousiasme au primaire comme au secondaire. «Le deuxième trimestre est plus long. C'est un temps pour faire le bilan du premier trimestre pour voir la complétion des chapitres. Cela se fait dans un esprit de travail, de sérieux et de motivation», précise-t-il.

Notons que 199 025 élèves étaient inscrit dans les écoles pré-primaires, primaires et secon - daires en 2021, selon les Education Statistics