Afrique Centrale: Coopération Congo-Angola - Lancement des travaux de la 8e session de la grande commission mixte

Près de huit ans après la septième session de la commission bilatérale tenue en mars 2015 à Luanda, en Angola, les experts angolais et congolais se réunissent à nouveau, à Brazzaville, dans le cadre de la huitième session de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays.

Du 18 au 20 avril, les deux parties passeront en revue les différents accords signés et futurs, dans le but de consolider leurs liens séculaires. « Nous croyons que toutes les actions menées vont traduire le renforcement de notre coopération dans l'atteinte des objectifs communs, nous sommes rassurés que cette huitième session sera une borne importante dans le rapprochement entre nos deux Etats », a déclaré Domingo Custodio Vieira Lopez, secrétaire d'Etat pour la Coopération internationale et la communauté angolaise.

Les experts réunis à cette occasion vont examiner divers axes de coopération, notamment politique, diplomatique et judicaire. Les domaines ciblés par cette huitième session visent, entre autres, le développement de la coopération dans les secteurs de la défense, de l'économie, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports. Les domaines techniques de l'immigration, du commerce transfrontalier, du transport aérien et maritime ainsi que de la culture ont également été évoqués.

Voulant probablement donner un nouveau souffle à cette coopération, Siméon Ewango, chef de département de la Coopération au développement du ministère de la Coopération internationale et du Partenariat public-privé, a rappelé l'importance de dynamiser et de diversifier davantage cette coopération.

Il a, entre autres, suggéré le renforcement du cadre juridique de cette collaboration en concluant de nouveaux instruments dans les secteurs prioritaires et porteurs, la mise en place des plans d'actions sectoriels réalistes assortis à des projets concrets, afin de mettre en oeuvre les accords en vigueur.

Dans le même sillage, Siméon Ewango propose également de tenir régulièrement les sessions de la grande commission mixte de coopération et les réunions des autres mécanismes de suivi et d'évaluation, précisément les comités techniques mixtes, pour maximiser les performances de ladite coopération au cours des prochaines échéances. « Les regards des autorités congolaises et angolaises qui nous ont mandatés sont rivés sur nous. A cet effet, il nous incombe de faire preuve de professionnalisme et de dévouement pour que nos travaux connaissent un aboutissement heureux pour les deux parties », a-t-il conclu.