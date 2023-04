Afrique: Affaires maritimes et fluviales - Le Congo et la Côte d'Ivoire mutualisent leurs efforts

Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, président du comité interministériel de l'action de l'Etat en mer, Patrick Achi, a reçu en audience officielle, le 12 avril, à Abidjan, le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales (Sepcim-aemec), Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck, porteur d'un message de son homologue du Congo, Anatole Collinet Makosso.

Le secrétaire permanent, Eric Olivier Sébastien Dibas-Franck, et son homologue ivoirien, Abroulaye Fofana, ont échangé, du 8 au 14 avril derniers à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur les différentes problématiques maritimes des sous-régions Afrique de l'Ouest et du centre. L'objectif étant de renforcer le cadre de coopération mis en place depuis quelques années avec son prédécesseur, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou. A cette occasion, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a encouragé les initiatives prises par les deux institutions pour l'intérêt des deux pays.

L'échange a permis aux deux personnalités de faire un partage d'expérience afin d'améliorer les performances des deux institutions. Abroulaye Fofana a, en effet, présenté le cadre institutionnel ivoirien de l'action de l'Etat en mer. La structure ivoirienne s'appuie sur le centre opérationnel de la marine nationale servant de Centre des opérations maritimes en cas d'opérationnalisation de l'action de l'Etat en mer.

« Après discussion sur lesdites problématiques, nous avons décidé d'avancer pour l'intérêt de nos deux Etats, mais également pour la sous-région, en mettant en place des structures qui nous permettent de travailler en bonne coordination », a-t-il indiqué au sortir de l'entrevue avec son hôte. « Nous espérons l'appui de nos deux chefs de gouvernement comme cela a été promis, pour nous aider à poursuivre et à développer les missions qui nous ont été confiées. Nous faisons en sorte que ce soit le plus efficace possible dans la mise en œuvre sur le terrain », a-t-il poursuivi.

Le secrétaire permanent ivoirien a, en outre, présenté le code maritime en phase de révision qui mixte avec la Convention de Montego Bay. Le texte prendra en compte la piraterie en plus de tous les autres aspects. Depuis 2016, l'Onudc accompagne la Côte d'Ivoire pour renforcer les capacités des acteurs de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales.

Pour sa part, le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales (Sepcim-aemec), Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, a encouragé la création des centres d'excellence. En tenant compte de ces enjeux, le président de la République a tenu à apporter des réponses à ces préoccupations.

Ainsi, il a été décidé la création de l'Institut des hautes études maritimes et fluviales à Brazzaville que le Senat a récemment approuvée. Concernant cet institut, il a fait observer que le Congo a besoin de l'accompagnement de l'Ismi dans une dynamique gagnant-gagnant, notamment en termes de complémentarité, compte tenu de la longue expérience de la Côte d'Ivoire dans le domaine maritime.

Par ailleurs, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck a reconnu qu'Abidjan reste un vrai carrefour maritime après avoir suivi l'exposé du Sepcim-aem. « Nous sommes venus pour voir comment nous allons célébrer les 10 ans de l'architecture de Yaoundé, créée en 2013, pour faire un premier bilan », a-t-il déclaré.

Au terme du colloque tenu en juillet dernier, portant sur les 10 ans du code communautaire de la marine marchande, révisé le 22 juillet 2002, couplé à la célébration des 40 ans de la convention des Nations unies de Montego Bay, organisé par l'Association congolaise du droit maritime (Acodm) à Pointe-Noire, il a été retenu qu'il sera célébré à la même période un colloque dénommé Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou pour l'ensemble de son oeuvre. Une invitation a été remise au Sepcim-aem qui fera l'objet d'une large diffusion en Afrique de l'Ouest et du centre, et à tous ceux qui sont en charge de l'Aemec.

Pendant son séjour, il a visité des structures principales de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales de la Côte d'Ivoire, à savoir l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer qui compte 16 membres de la République du Congo et l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Par ailleurs, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck a pris part à la deuxième session ordinaire du maintien stratégique de l'Institut de sécurité maritime interrégional d'Abidjan. Sa mission de travail a été sanctionnée par une visite guidée des installations d'Africa Global Logistics Côte d'Ivoire Terminal (ex-Bolloré).