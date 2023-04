Burkina Faso: Développement des collectivités territoriales - Un cadre de concertation pour plus d'efficacité

Le ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité a officiellement lancé, mardi 18 avril 2023 à Ouagadougou, un cadre de concertation entre l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers de la décentralisation.

Pour une meilleure coordination de l'appui au développement des collectivités territoriales, un cadre de concertation a été institué entre l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales (ADCT) et les partenaires techniques et financiers de la décentralisation. Le lancement de ce nouveau cadre de concertation entre les deux parties a eu lieu, mardi 18 avril 2023 à Ouagadougou.

Selon la directrice générale de l'ACDT, Donbeyitwor Jeanne Marie Raïssa Dabiré, ce cadre permettra de réunir les Partenaires techniques et financiers (PTF) qui appuient le processus de décentralisation autour d'une même table afin de discuter et d'échanger sur les préoccupations des différentes parties. En plus, il favorisera une meilleure organisation des interventions des uns et des autres afin de pouvoir aboutir à un appui harmonieux et équitable des collectivités territoriales en termes d'appui de financements.

« Cette idée de mise en place de ce cadre de concertation entre l'ACDT et ses PTF se justifie par la diversité des modalités d'intervention des partenaires et permettra sans doute l'instauration d'un dialogue permanent autour des préoccupations d'harmonisation des procédures, de péréquation des appuis au profit des collectivités territoriales, de répartition équilibrée des appuis aux plans géographiques et financiers et de la complémentarité des interventions », a-t-elle développé.

Le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le colonel Boukaré Zoungrana, qui a présidé la cérémonie de lancement, a indiqué que ce cadre de concertation ACDT-PTF a été voulu par son département. Selon ses explications, « pour répondre à sa mission et dans l'esprit du schéma de pilotage et de coordination décliné dans la Stratégie décennale de la décentralisation (2017-2026), l'ADCT a besoin de s'appuyer sur un dispositif de coordination de synergie d'actions et de dialogue entre les PTF qui appuient la décentralisation au Burkina Faso ».

Ainsi, le colonel Zoungrana a salué l'initiative de la rencontre qui devra également permettre de déterminer les mécanismes d'animation du cadre de concertation ADCT-PTF assorti d'une charte de collaboration qui jettera, de ce fait, les bases d'une saine et fructueuse collaboration avec les PTF. Il a assuré que son département jouera pleinement sa partition en veillant à la mise en oeuvre de toutes les recommandations que le cadre de concertation viendrait à formuler et qui relèvent de son champ d'intervention.

Renforcement de coopération

La cérémonie de lancement de ce cadre de concertation a été couplée à une signature de convention entre l'ACDT et la Coopération Suisse. Cette signature matérialise la mise à disposition d'un fonds d'environ 5 milliards F CFA à l'ACDT pour le financement des activités du nouveau projet de la Coopération Suisse, le programme d'appui au système national de décentralisation 2023-2026. « C'est important pour nous de pouvoir soutenir cette agence qui sert au financement et à l'appui technique à la décentralisation.

Car c'est un mécanisme national qui va aider à financer et à mettre en oeuvre les investissements au profit des communes, des régions dans l'ensemble du pays et qui permettront ensuite d'avoir un meilleur accès à l'eau, à l'environnement, à l'éducation et à la santé », s'est réjoui le chef de bureau Coopération Suisse au Burkina Faso, Yvan Pasteur.

Pour Mme Dabiré, la formalisation de cette collaboration avec un partenaire légendaire, Coopération Suisse, est une occasion de plus pour réaffirmer le rôle primordial de l'ACDT dans la contribution du développement harmonieux et durable des collectivités territoriales. Elle a assuré que les organes d'administration et de gestion de l'ADCT seront très attentifs aux engagements et veilleront à la mise en oeuvre des clauses de cet accord.