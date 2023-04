Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Avril 2023

Burkina : Vente anarchique des effets militaires- Le ministre de la Défense dénonce…

Le ministre en charge de la Défense, le Colonel-Major Kassoum Coulibaly, a dénoncé mardi, la vente anarchique par des tierces personnes, des effets militaires. Il a promis de saisir l’Assemblée législative de Transition pour assainir le milieu. « La vente publique d’effets militaires telle que constatée actuellement s’effectue dans une totale anarchie, mais il faut reconnaître que sur la question, il y a un vide juridique qui est exploité », a indiqué le ministre en charge de la Défense, le Colonel-Major Kassoum Coulibaly. D’après l’autorité, certains de ces effets militaires proviennent des matériels de seconde main (‘’France-Aurevoir’’) et d’autres pourraient provenir des surplus d’importations officielles. (Source : Aib)

Mali : producteur africain de coton- Le Mali cède sa place de premier au Bénin

Le Mali, premier producteur de coton sur le continent africain l’année dernière, rétrograde à la troisième place. Le Bénin s’affiche en champion de cette campagne, même si sa récolte est comme les autres en deçà de ce qui était espéré. Le Mali, n’a en effet produit cette année que 390 000 tonnes de coton, soit moitié moins que l’année dernière. Une dégringolade qui relègue le pays à la troisième place des producteurs d’or blanc du continent. La première place revient au Bénin avec 587 000 tonnes, suivi du Burkina Faso. (Source : presse locale)

Tunisie : Accord migratoire- Des Ong demandent à l'Ue d’y mettre fin

Depuis plus d'une décennie, l'Ue et ses Etats membres soutiennent politiquement, financent et équipent l'Etat tunisien pour contrôler ses frontières et contenir les migrations vers l'Europe. Selon ces Ong, entre 2016 et 2020, plus de 37 millions d'euros du Fonds fiduciaire de l'Ue pour l'Afrique ont été accordés à la Tunisie pour la « gestion des flux migratoires et des frontières » (Source : Dw)

Soudan : Trois jours après le début des hostilités- L’espoir d’un cessez-le-feu s’est vite estompé

Alors que les deux parties avaient convenu d’une cessation des combats pour 24h, histoire sans doute de donner un peu de répit, notamment aux populations civiles, prises en tenailles, pour qu’elles puissent s’approvisionner, rejoindre leurs domiciles et éventuellement enterrer leurs morts, l’arrangement n’aura finalement pas tenu. Les affrontements ont repris de plus belle. Pendant ce temps, les morts ne font que s’entasser. Selon un décompte établi par l’ONU, plus de 185 personnes ont été tuées et plus de 100 blessés ont été enregistrés depuis le début des combats samedi. Des chiffres qui risquent encore d’évoluer puisque les hostilités sont en train de s’étendre à tout le pays. C’est maintenant une guerre civile ouverte qu’il faut craindre. (Source : l’Observateur Paalga)

Guinée : : Infrastructures - Le pont de Kagbélen inauguré et rebaptisé « Paul Kagamé »

Les travaux de construction de l’échangeur de Kagbélen, situé dans préfecture de Dubréka ont été lancés le 12 avril 2021. Deux (2) ans après, place à l’inauguration qui a eu lieu le mardi, 18 avril 2023 par le Président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, en compagnie de son homologue Rwandais Paul Kagamé en visite d’amitié depuis hier lundi à Conakry. Une cérémonie qui a connu la participation des membres du CNRD, du Gouvernement et plusieurs personnalités du pays, mais aussi des riverains et hommes de médias fortement mobilisés. (Source : Aminata)

Côte d’Ivoire : Sécurité routière- 165 permis de conduire retirés au premier trimestre 2023

La commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire a produit, le jeudi 30 mars 2023 à Abidjan, son bilan du premier trimestre 2023. Il en ressort que 165 permis de conduire ont été retirés aux chauffeurs indélicats durant cette période sur 183 dossiers traités. Au cours de cette séance, 135 chauffeurs ont été sanctionnés de manière ferme avec 17 permis retirés pour une durée allant au-delà de 10 ans. Le bilan indique que la ville d’Abidjan est la localité en tête des accidents avec 126 sur 183 accidents enregistrés. Concernant les voitures impliquées dans les accidents, les voitures personnelles occupent la première place avec 22 % contre 15 % respectivement pour les taxis-compteurs et les taxis-ville et 13% pour les mini- bus communément appelé Gbaka. (Source : Cicg)

Sénégal : Procès de Ousmane Sonko- Quatre individus censés le perturber arrêtés à Malika

Quatre individus censés perturber le procès en appel opposant Ousmane Sonko- Mame Mbaye Niang, ont été arrêtés, dimanche 16 avril 2023, à Malika en possession d’une importante quantité de cocktail Molotov par les agents de la sûreté urbaine, informe Senego. Ces personnes identifiés répondent aux identités suivantes, Cheikh Omar Biteye, marabout, domicilié à Malika plage, Abdourakhmane Mboup, menuisier aluminium, domicilié à Sangalkam ; Baye Mbaye Kane, commerçant établi à Malika et domicilié à Touba ; Ahmadou Fofana, tailleur, domicilié à Malika. L’entame des enquêtes des autorités a permis de débusquer des réserves de substances inflammables dans une maison inachevée, et de contrecarrer cette action qui aurait pu mettre à sang cette journée du lundi. Les investigations se poursuivent par les autorités pour le bon déroulement des évènements ( Source : adakar.com)

.Togo : Gouvernance- Une loi bientôt sur l’économie sociale et solidaire

Très impliqué depuis presque une décennie sur la thématique de l’économie sociale et solidaire (ESS), le Togo envisage de se doter d’un cadre juridique et légal. Une proposition de loi est actuellement à l’étude, portée par le ministère du développement à la base, a appris Togo First.Ce projet intervient, alors même que ce modèle d’économie promu surtout par les organisations et les entreprises, et fondé sur des principes de solidarité et d'intérêt collectif, est désormais définitivement reconnu au niveau mondial. Une résolution a en effet été adoptée en ce sens, ce mardi 18 avril à New York par l’AG des Nations Unies. Le texte, porté par un groupe de travail inter-agences après plusieurs mois d’élaboration auxquels a activement participé le Togo, reconnaît officiellement l’ESS, encourage les pays du monde à sa promotion et encourage les institutions financières à le soutenir. (Source : alome.com)

Gabon : Formation et Bourses- le Maroc offre 150 bourses aux jeunes gabonais pour l’année 2023-2024

Le royaume du Maroc offre aux étudiants gabonais de premier et 2ème cycle 150 bourses de coopération au titre de l’année académique 2023-2024, une opportunité à saisir avant le 22 mai à 15h30, date limite de dépôt de candidatures. D’après un communiqué de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG), 100 bourses sont réservées aux candidats à une formation supérieure, 20 pour une formation professionnelle et 30 pour les candidats à une formation technique. Les postulants du 1er cycle avoir obtenu le bac avec la mention « très bien », « bien » ou « assez bien ». Ils doivent être âgés de 22 ans au plus au moment de la demande. Ceux du second cycle doivent être titulaire d’une licence obtenue avec une moyenne supérieure ou égale à 14/20. Ils doivent être âgés de 26 ans au plus au moment de la demande. (Source : alibreville.com)

Centrafrique : Insécurité- 5 éléments des Faca tués dans une embuscade

Cinq éléments des Forces armées centrafricaines ont été tués, le 16 avril, dans une embuscade des hommes en armes à Ndah dans la Vakaga. Même si le calme règne dans cette localité au lendemain de l’attaque, les activités restent paralysées et une bonne partie de la population se cache toujours en brousse.Selon les autorités locales du village Ndah, appelé encore Sikikédé, les faits se sont produits dans la brousse à environ 5 kilomètres alors que ces soldats poursuivaient un groupe d’éleveurs armés. Le bilan provisoire, selon les mêmes sources, fait état de cinq (5) militaires tués."Les militaires, qui étaient dans l’exercice de leur fonction, ont appris l’arrivée dans la périphérie de transhumants en armes. Après, ils se sont déportés sur les lieux pour vérifier cette information. Malheureusement, à leur arrivée sur les lieux, ils ont été attaqués par ces assaillants. Nous avons enregistré 5 morts et des blessés", a fait savoir Léonard Mbélé, préfet de la Vakaga. (Source : abangui.com)