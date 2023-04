Cote d'Ivoire: Promotion du secteur privé- Deux dispositifs pour l'émergence de champions nationaux

Dans l’objectif de favoriser l’émergence de champions nationaux en vue d’optimiser l’effet multiplicateur de la création de richesse nationale, le gouvernement ivoirien a mis en place des dispositifs considérés comme des programmes clés de la Vision 2030 du Président de la République Alassane Ouattara pour « Une Côte d’Ivoire Solidaire ». Il s’agit, notamment, du Programme économique Pour l’Innovation et la Transformation des Entreprises (PEPITE) et du Guichet unique de Développement des Entreprises de Côte d’Ivoire (GUDE-PME). Indique le Cicg.

Aussi, cette source officielle a joute qu’officiellement lancé, le mardi 05 octobre 2022, par le Premier Ministre Patrick Achi, le PEPITE vise à soutenir l’entrepreneuriat et à faire émerger les entreprises ivoiriennes, startups, très petites, petites ou moyennes à fort potentiel sous-exploité et avec un positionnement stratégique. Il a pour objectif global d’enrôler et d’accompagner 1 500 entreprises sur dix ans, soit en moyenne 150 entreprises par an. Son rôle est de favoriser l’innovation, l’amorçage, le développement et la conquête des marchés extérieurs, contribuant ainsi à l’accompagnement des entreprises, à l’acquisition de financement et à l’obtention de garanties.

Les entreprises qui seront sélectionnées dans le cadre du PEPITE, bénéficieront d’un accompagnement public sur-mesure et rationalisé pour accélérer leur croissance et faire d’elles des leaders sur leurs différents segments d’activité. Elles pourront ainsi répondre aux besoins du marché domestique, puis conquérir des marchés internationaux et renforcer la position concurrentielle de la Côte d’Ivoire.

Selon le Premier ministre Patrick Achi, l’ambition du PEPITE est de construire les futures locomotives économiques de la Côte d’Ivoire, à partir des Pme et Pmi à haut potentiel. Elles bénéficieront d’une large palette de mesures de soutien de l’Etat et de ses partenaires pour accélérer leur développement et leur croissance. Entre autres, une assistance, un renforcement des capacités, des mesures financières, fiscales et réglementaires, et un accès privilégié à la commande publique.

L’objectif principal du programme est d’accompagner la transformation structurelle des chaînes de valeur de 15 pôles sectoriels stratégiques identifiés dans la "Vision 2030".

PEPITE 2030 contribuera à réaliser une transition vers une plus grande consolidation des filières, qui aura pour le pays, plusieurs retombées positives. Au nombre desquelles une hausse globale de la productivité nationale, des créations significatives d’emplois de qualité pour la jeunesse ivoirienne, le renforcement de la structure de l’économie pour la rendre plus résiliente aux chocs économiques, le développement du capital humain et une meilleure adéquation entre l’offre et la demande du travail.

Ayant vu le jour le lundi 19 décembre 2022, le GUDE-PME, à travers ses deux filiales, à savoir l’Agence Côte d’Ivoire PME et la Société de garantie des Pme, le GUDE-PME, est destiné au financement et à l’accompagnement des entreprises, principalement des Pme.

Le GUDE-PME qui est appelé à ouvrir des bureaux dans chaque région du pays, est désormais un interlocuteur unique et la porte d’entrée des Pme ivoiriennes.

A en croire le Chef du gouvernement, le GUDE-PME est l’allié des entrepreneurs pour apporter des réponses concrètes et innovantes à leurs enjeux de création, de financement et de croissance, et pour faire des entrepreneurs « les fers de lance d’une Côte d’Ivoire prospère et solidaire où les emplois seront nombreux, les revenus croissants et les progrès partagés à tous ».

A moyen et long termes, le PEPITE et le GUDE-PME visent le progrès économique par la consolidation des chaînes de valeur, le progrès social, par un meilleur accès à l’emploi formel de qualité pour les jeunes et les femmes.

Le PEPITE et le GUDE-PME sont la matérialisation de la volonté de l’État ivoirien qui a décidé de jouer un rôle encore proactif dans l’accélération du secteur et le renforcement des chaînes de valeur stratégiques nationales, au travers desquels pourront naître et grandir des champions nationaux.